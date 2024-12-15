Новинка выпускается в трех вариантах с процессорами Core i5-14600, Core i7-14700 и Core i9-14900, а также 32 ГБ ОЗУ

Lenovo представила свой новейший мини-ПК под названием ThinkCentre Neo Ultra, разработанный для обеспечения высочайшей производительности в компактном форм-факторе. Новую систему уже можно приобрести в Китае на JD.com.

Мини-ПК ThinkCentre Neo Ultra может похвастать отличными аппаратными характеристиками, включающими процессоры Intel 14-го поколения: Intel Core i5-14500, Core i7-14700 и Core i9-14900.

Несмотря на известные всем проблемы с деградацией процессоров Intel 14-го поколения, они всё-таки обеспечивают высокую многозадачность и производительность, благодаря наличию до 24 ядер и 32 потоков в варианте с чипом Core i9-14900, работающим на максимальной частоте в режиме ускорения до 5,8 ГГц.

Система оснащена 32 ГБ оперативной памяти DDR5 и твердотельным накопителем M.2 PCIe Gen4 объемом 1 ТБ. Мини-Пк также включает графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 4060, работающий на полной мощности 115 Вт и оснащенный 8 ГБ видеопамяти GDDR6, обеспечивающий плавный трассировку лучей и высокую производительность в играх.

Система охлаждения компьютера ICE 7.0 имеет усовершенствованные турбинные вентиляторы и обеспечивает низкий уровень шума, предлагая при этом 5%-ное улучшение тепловых характеристик по сравнению с предыдущей версией мини-ПК.

Для задач с интенсивным использованием искусственного интеллекта новый Neo Ultra использует преимущества гибридной вычислительной архитектуры, объединяющей мощность ЦП с дополнительным нейронным процессором (NPU), обеспечивая до 30 TOPS производительности ИИ.

Новый мини-ПК Lenovo может похвастаться компактным алюминиевым корпусом, созданным на станке с ЧПУ, и имеет встроенный блок питания мощностью 350 Вт. Система оснащена широким набором портов для подключения периферии, включая USB 3.2, Type-C, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и беспроводной интерфейс Wi-Fi 6E.

Уже из коробки мини-Пк Neo Ultra работает на базе ОС Windows 11 Home и поставляется с предустановленным офисным пакетом Microsoft Office 2021.

Мини-ПК Lenovo ThinkCentre Neo Ultra теперь доступен для покупки на JD.com по цене от 12 986 юаней (1784 доллара США) за вариант с процессором Core i5-14500, а версия с чипом Core i7-14700 стоит 15 499 юаней (2130 долларов США).