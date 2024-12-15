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Oppo Find X8 Ultra получит 6,8-дюймовый изогнутый экран с разрешением 2K и аккумулятор на 6000 мАч
В настоящее время серия Oppo Find X8 включает два флагманских телефона, но на подходе флагманская модель Find X8 Ultra.

 Ожидается, что бренд Oppo выпустит флагманский смартфон Find X8 Ultra в начале следующего года и, как ожидается, новинка будет конкурировать с моделью Samsung Galaxy S25 Ultra. Об этом телефоне в сети было довольно много утечек, и известный инсайдер Digital Chat Station повторил некоторые из них, поделившись также новой информацией о флагманской камере смартфона.

 Согласно сообщению этого надежного источника информации, Oppo Find X8 Ultra будет оснащен 6,8-дюймовым изогнутым с четырех сторон экраном с разрешением 2K. Изогнутые рамки означают, что дисплей будущего флагмана будет более плоским, чем у предшественника. Digital Chat Station добавляет, что под экраном будет одноточечный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, что станет большим обновлением по сравнению с предшественником.

 Напомню, что Find X7 Ultra оснащен оптическим датчиком, а с более быстрым и надежным ультразвуковым датчиком отпечатков пальцев будущий телефон станет соответствовать практически всем недавно выпущенным флагманским телефонам. Помимо этого, Digital Chat Station сообщает, что телефон будет иметь рейтинги IP68 и IP69, что сделает данный смартфон самым защищенным флагманом компании на данный момент.

 Ожидается, что автономность Oppo Find X8 Ultra будет обеспечивать более емкий аккумулятор. По данным инсайдера с Weibo, номинальная емкость аккумулятора составит около 6000 мАч. У предшественника данный параметр составлял 5000 мАч, что обеспечит большую автономность новинки. Однако здесь есть небольшой подвох, заключающийся в том, что скорость зарядки грядущего флагмана снизится до 90 или даже 80 Вт вместо 100 Вт у Oppo Find X 7 Ultra.

 Хотя Digital Chat Station не упоминает процессор в последнем сообщении, ожидается, что смартфон будет оснащен чипсетом Snapdragon 8 Elite. Как видно, используемая однокристальная система флагмана Oppo будет другой, нежели у остальных моделей серии Find X8, работающих на чипсете Mediatek Dimensity 9400.

#смартфоны #oppo #snapdragon 8 elite #dimensity 9400 #смартфоны oppo #oppo find x8 #oppo find x8 pro #oppo find x8 ultra
Источник: notebookcheck.net
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