В сети появилась обновленная информация о характеристиках видеокарты RTX 5070 Ti

После двух недель молчания в средствах массовой информации появились новые сведения о грядущих видеокартах NVIDIA серии GeForce RTX 50. Не секрет, что компания уже предоставила предварительные данные и образцы своим основным партнерам, которые должны вскоре перейти к массовому производству кастомных моделей, если они хотят удовлетворить спрос в следующем месяце.

Ожидается, что серия RTX 50 на базе архитектуры Blackwell будет представлена в первом квартале наступающего года, а анонс практически подтвержден на мероприятии CES 2025 во время выступления главы компании Дженсена Хуанга. В настоящее время наиболее важным для потребителей является то, какие именно модели будут анонсированы и когда они станут доступны для покупки. Ожидается, что первыми появятся высокопроизводительные модели, к которым принято относить RTX 5090 и 5080. Однако в сети достаточно активно муссируются слухи о более доступной линейке RTX 5070.

В прошлом месяце известный инсайдер Kopite7kimi сообщил, что NVIDIA планирует в какой-то момент выпустить модель RTX 5070 Ti. Как обычно к такими ранним сообщениям следует относиться с осторожностью и не доверять им полностью, так как планы производителя чипов могут измениться, особенно это касается моделей, выход которых запланирован через несколько месяцев. Nvidia GeForce RTX 5070 Ti может как раз стать одной из таких карт.

Слухи о GeForce RTX 5070 Ti:

• GPU: GB203-300;

• Ядра CUDA: 8960 единиц;

• Память: 16 ГБ GDDR7 на скорости 28 Гбит/с и 256-битная шина памяти;

• TBP: 350 Вт (на 50 Вт больше, чем в предыдущих слухах).

Портал Wccftech утверждает, что узнал новые подробности о данной модели. На данный момент известно, что карта имеет плату под номером PG147 SKU60 и должна включать 8960 ядер CUDA. Такая информация подразумевает, что видеокарта использует графический процессор GB203, и, согласно источникам, это действительно версия GB203-300.

Кроме того, теперь сообщается, что карта получит 16 ГБ памяти стандарта GDDR7, что означает использование 256-битного интерфейса памяти. Кроме того, сообщается, что память имеет скорость 28 Гбит/с, что в итоге составит 896 ГБ/с, то есть столько же, как и у более производительной RTX 5080, которая также использует графический процессор GB203, но его полную конфигурацию со всеми активными ядрами CUDA.

Также на сайте Wccftech утверждается, что уровень TBP составляет 350 Вт. Однако, как это часто бывает с подобными заявлениями, источники довольно часто путают TDP, TBP и TGP, поэтому неясно, является ли это максимальным TDP или значением по умолчанию. Кроме того, вполне возможно, это даже не эталонное значение от Nvidia, а кастомная модель, разогнанная в заводских условиях. Согласно имеющимся на данный момент слухам, разница между картами RTX 5080 и RTX 5070 Ti будет как в мощности (50 Вт), так и в количестве ядер (1792 ядра CUDA).

Предполагается, что RTX 5070 Ti станет третьей моделью в планах NVIDIA, которая появится на полках даже раньше обычной RTX 5070.