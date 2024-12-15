Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
GeForce RTX 5070 Ti получит 16 ГБ памяти GDDR7 и графический процессор GB203-300
В сети появилась обновленная информация о характеристиках видеокарты RTX 5070 Ti

 После двух недель молчания в средствах массовой информации появились новые сведения о грядущих видеокартах NVIDIA серии GeForce RTX 50. Не секрет, что компания уже предоставила предварительные данные и образцы своим основным партнерам, которые должны вскоре перейти к массовому производству кастомных моделей, если они хотят удовлетворить спрос в следующем месяце.

 Ожидается, что серия RTX 50 на базе архитектуры Blackwell будет представлена в первом квартале наступающего года, а анонс практически подтвержден на мероприятии CES 2025 во время выступления главы компании Дженсена Хуанга. В настоящее время наиболее важным для потребителей является то, какие именно модели будут анонсированы и когда они станут доступны для покупки. Ожидается, что первыми появятся высокопроизводительные модели, к которым принято относить RTX 5090 и 5080. Однако в сети достаточно активно муссируются слухи о более доступной линейке RTX 5070.

 В прошлом месяце известный инсайдер Kopite7kimi сообщил, что NVIDIA планирует в какой-то момент выпустить модель RTX 5070 Ti. Как обычно к такими ранним сообщениям следует относиться с осторожностью и не доверять им полностью, так как планы производителя чипов могут измениться, особенно это касается моделей, выход которых запланирован через несколько месяцев. Nvidia GeForce RTX 5070 Ti может как раз стать одной из таких карт.

 Слухи о GeForce RTX 5070 Ti:

• GPU: GB203-300;

• Ядра CUDA: 8960 единиц;

• Память: 16 ГБ GDDR7 на скорости 28 Гбит/с и 256-битная шина памяти;

• TBP: 350 Вт (на 50 Вт больше, чем в предыдущих слухах).

 Портал Wccftech утверждает, что узнал новые подробности о данной модели. На данный момент известно, что карта имеет плату под номером PG147 SKU60 и должна включать 8960 ядер CUDA. Такая информация подразумевает, что видеокарта использует графический процессор GB203, и, согласно источникам, это действительно версия GB203-300.

 Кроме того, теперь сообщается, что карта получит 16 ГБ памяти стандарта GDDR7, что означает использование 256-битного интерфейса памяти. Кроме того, сообщается, что память имеет скорость 28 Гбит/с, что в итоге составит 896 ГБ/с, то есть столько же, как и у более производительной RTX 5080, которая также использует графический процессор GB203, но его полную конфигурацию со всеми активными ядрами CUDA.

 Также на сайте Wccftech утверждается, что уровень TBP составляет 350 Вт. Однако, как это часто бывает с подобными заявлениями, источники довольно часто путают TDP, TBP и TGP, поэтому неясно, является ли это максимальным TDP или значением по умолчанию. Кроме того, вполне возможно, это даже не эталонное значение от Nvidia, а кастомная модель, разогнанная в заводских условиях. Согласно имеющимся на данный момент слухам, разница между картами RTX 5080 и RTX 5070 Ti будет как в мощности (50 Вт), так и в количестве ядер (1792 ядра CUDA).

 Предполагается, что RTX 5070 Ti станет третьей моделью в планах NVIDIA, которая появится на полках даже раньше обычной RTX 5070. 

#nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #blackwell #rtx 50 #rtx 5070 ti
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российская армия внедрила уникальные «светофоры» для борьбы с дронами
1
По словам экспертов, благодаря обновлениям Су-57 начинает превосходить своих конкурентов F-35 и F-22
3
В честь анонса GeForce RTX 50 компания NVIDIA закатит 50-часовую вечеринку
+
NVIDIA намекнула, что кинематографический трейлер The Witcher 4 прогонялся на RTX 5090
+
Пользователи Windows 11 столкнулись со снижением производительности после установки KB5048667
6
NVIDIA RTX 5090 будет на 70% быстрее видеокарты предыдущего поколения
11
Ракета Х-58УШКЭ улучшает точность до 7 метров и увеличивает дальность до 330 км
+
Серия Redmi Note 13 Pro 5G и Poco X6 начинают получать HyperOS 2.0
+
Дроны "Вандал" настигли два танка Challenger 2 в Курской области и вывели из строя
+
OpenAI утверждает, что Илон Маск сам поддержал идею перехода стартапа на коммерческие рельсы
1
Девять смартфонов Samsung начали получать декабрьское обновление Android 2024 года
+
RTX 5090 может получить прирост производительности до 70%, а RTX 5070 разочарует геймеров
5
Все большее число игр начинают требовать GeForce RTX и не запускаются на GeForce GTX
12
Пользователям Android и iPhone рекомендовано приостановить обмен сообщениями
+
Компания SpaceX Илона Маска перенесла штаб-квартиру в Техас из Калифорнии
+
Российские саперы получили бронежилеты «Ярл»
+
Опубликованы официальные изображения электромобиля BMW M3
+
Nvidia представила трейлер «Ведьмак IV», созданный на видеокарте RTX 5090
2
Оборонительный комплекс "Тор-М2" уверенно перехватывает чешские ракеты RM-70 "Vampire
1
Cтратегический бомбардировщик М-4 "Бизон" оставил значительный след в истории холодной войны
1

Популярные статьи

Indiana Jones and the Great Circle — яркий пример деградации игровой индустрии
131
История Ан-22 «Антей» - как создавался самый мощный транспортник Советского Союза
11
Гоночные итоги 2024 года
1
ТОП-10 ошибок при выборе комплектующих для игрового ПК
67
Как защитить клавиатуру от износа с помощью лака для ногтей на реальном примере
27
Собираем игровой ПК на CPU и GPU AMD под ёлочку заранее, пока курс рубля не ушёл выше 110р за $1
5
Британский ученый А.Тейлор: Санта Клаус страдает сердечной недостаточностью и небольшим слабоумием
5
От 5G к 6G: что ждет глобальную связь в будущем
+

Сейчас обсуждают

Winwars
03:55
P.S. Без разгона и с 1.200 вольта с выключенным LLC (т.е. в реальности там ниже) проц берёт по HWiNFO 47 ватт под S&M и почти не греется вовсе. Вся сборка (с SSD и WiFi-сетевухой и стареньким 700-ватт...
Core 2 Quad Q6600 16 лет спустя
Дмитрий Кудлай
03:50
Когда-то у меня весь винчестер был 630 Мб. Там стояла 95 винда, офис, игры и всё работало с 16 метрами оперативки и видеокартой на 2 Мб. И это ещё про ДОС не вспоминаем :)
Решение Microsoft не снижать системные требования для Windows 11 наносит вред, считают эксперты
Егор Коваленко
03:29
У меня xiaomi 14 global , обновления как не было , так и нет (
Опубликован список устройств Xiaomi, Poco и Redmi, получивших HyperOS 2.0, и график развёртывания
botph
02:52
В интересах нормальных людей чтоб у Интел все наладилось (как в сфере CPU так и в GPU ) и они смогли на равных конкурировать с красными и зелёными А фанбойчикам да, лишь бы их предмет обожания один о...
PC Gamer: У видеокарты Intel Arc B580 проблемы с ПО — некоторые игры работают некорректно
DIP32
02:24
Перегреется же чайник
Minisforum представила мини-ПК MS-A1 с процессором Ryzen 9 9950X
Тимур Вихарев
02:19
Джон блоу ещё в 2016 в своей инди the witness показал, как можно с помощью raytrasing выстроить освещение, а потом запечь его, для сцен где нет движущегося источника света/тени. Освещение в этой игре ...
Все большее число игр начинают требовать GeForce RTX и не запускаются на GeForce GTX
Михаил Алёшин
02:01
Я спокоен за нашего Деда Мороза..... пока эти пидорги до него не добрались. Хотя я и без них знаю что он алкаш.
Британский ученый А.Тейлор: Санта Клаус страдает сердечной недостаточностью и небольшим слабоумием
Михаил Алёшин
01:57
А зарифмуй.... и узнаеш.
Британский ученый А.Тейлор: Санта Клаус страдает сердечной недостаточностью и небольшим слабоумием
lewile
01:54
Ну уж явно умнее тебя. Чё там когда очередной вымер на тему краха коробокса?
Indiana Jones and the Great Circle — яркий пример деградации игровой индустрии
Сергей Катков
01:53
Смотря во что играть, а так можно и 10 лет не обновляться.
Все большее число игр начинают требовать GeForce RTX и не запускаются на GeForce GTX
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем