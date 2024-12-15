В сети появилась информация, что компания Qualcomm разрабатывает настольные процессоры под названием Snapdragon X Elite 2

Не будет ошибкой сказать, что компания Qualcomm осталась довольна своими процессорами линейки Snapdragon X в сегменте ноутбуков на базе Windows, учитывая, что в течение первого года фирма наблюдает массовое внедрение чипов со стороны ведущих мировых производителей, особенно учитывая тот факт, что архитектура ARM ранее была эксклюзивной для устройств MacBook от Apple. Однако, похоже, Qualcomm не собирается сидеть на месте и собирается получить ещё большую долю рынка ПК, поскольку уже ходят слухи, что «Project Glymur» компании, скорее всего, будет линейкой, которая будет нацелена на настольные ПК, конкурируя напрямую с процессорами Intel и AMD.

Известный аналитик Роланд Квандт говорит, что Project Glymur от Qualcomm на самом деле может быть линейкой процессоров для настольных ПК, учитывая, что предыдущие заявления сообщали, что проект, скорее всего, будет следующим поколением чипов для ноутбуков. Роланд утверждает, что Qualcomm тестирует модель "SC8480XP" со специальным жидкостным охлаждением, что предполагает тестирование процессора, ориентированного на настольные ПК. Вполне возможно, что линейка процессоров для настольных ПК может получить торговое название Snapdragon X Elite 2, но пока стоит отнестись к этой информации с долей скепсиса.

Похоже, что выход Qualcomm на рынок процессоров для настольных ПК неизбежен, особенно с учетом устойчивого роста работы над "Windows on ARM", поэтому для производителя чипов становится отличным вариантом представить настольные процессоры, особенно теперь, когда их совместимость гораздо улучшилась. Мобильные процессоры компании проделали серьезную работу с точки зрения принятия их рынком, особенно в области искусственного интеллекта.

Более важным здесь является возможность компании Qualcomm выпустить свой настольный процессор, учитывая, что он намного сложнее, чем чип ноутбуков. Производитель не только столкнется с серьезной конкуренцией со стороны традиционных чипов на архитектуре x86 от таких компаний, как Intel и AMD, но и потребует огромных инвестиций в НИОКР и производственные процессы. Вот почему приобретение компанией Qualcomm некоторых сегментов Intel имеет определенный смысл, но пока такой шаг выглядит слишком сомнительным.

Будет интересно посмотреть, как рынок чипов ARM будет развиваться в ближайшее время, особенно с точки зрения скорости внедрения, учитывая очень глубокое присутствие традиционной архитектуры x86 в пользовательских и профессиональных системах.