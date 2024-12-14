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Энтузиасты создали ноутбук на основе PlayStation 5 с дисплеем 4K
Кроме стоимости в 2750 долларов, уникальное устройство также имеет несколько недостатков, одним из которых является очень высокий шум

 Китайские моддеры из Notebook Review Studio продемонстрировали своё видение ноутбука на базе комплектующих, входящих в состав игровой консоли PlayStation 5. Система создана с использованием деталей, напечатанных на 3D-принтере, и включает в себя специальную систему охлаждения. Конечное устройство включает в себя встроенный экран и напоминает чрезвычайно толстый ноутбук с ОС PlayStation.

 Создатели подтвердили, что их устройство, названное BBook Al Original Edition, способно без проблем запускать такие игры, как Astro Bot, признанную одной из лучших на The Game Awards. Однако они признают некоторые недостатки своего устройства.

 Корпус получившегося ноутбука довольно тяжелый, и, кроме того, в системе отсутствует встроенный аккумулятор. Несмотря на то, что технически ноутбук является портативным устройством, для работы он должен оставаться постоянно подключенным к источнику питания. Использование аккумулятора только утяжелило бы устройство, как игровые ноутбуки начала 2000-х годов. Также еще одним существенным недостатком созданного устройства является заметный шум, по сообщениям, достигающий 71,3 дБ, что очень много и может вызвать серьезный дискомфортн.

Характеристики BBook Al Original Edition:

• Процессор: архитектура AMD Zen 2, 8-ядерный процессор;

• Графика: AMD RDNA2, 36 вычислительных блоков;

• Память: 16 ГБ унифицированной памяти GDDR6;

• Накопитель: 825 ГБ PCIe 4.0 на плате (спецификация M2 2242);

• Дисплей: 17,3 дюйма 3840×2160 IPS, цветовой охват 100% DCI-P3, частота обновления 60 Гц;

• Размеры и вес: толщина: 31,3 мм; вес: 4,321 кг (адаптер: 500 г);

• Цена: 19 999 юаней (приблизительно 2750 долларов США).

 BBook Al Original Edition предлагает те же характеристики, что и оригинальная консоль PlayStation 5, а именно 8-ядерный процессор от AMD на архитектуре Zen 2, графический ускоритель с 36 исполнительными модулями на архитектуре RDNA2 и 16 ГБ памяти GDDR6 и твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe 4.0 в малом форм-факторе 2242, что отличает ноутбук от PS5, имеющей накопитель размером 2280.

 Главной особенностью ноутбука является его 4K-дисплей, который обладает 100% цветовой гаммой DCI-P3, контрастностью 1500:1 и яркостью 400 кд/м2. Экран изготовлен по технологии IPS с частотой 60 Гц. Для подключения к внешнему дисплею ноутбук оснащен портом HDMI 2.1.

 Китайские модераторы пока не сообщили о возможности приобретения кем-либо данного чуда инженерной мысли и возможности его производства в большем количестве. Это делает BBook Al нишевым продуктом для энтузиастов. Стоит отметить, что это не первый случай использования компонентов игровых консолей в качестве основы для кастомных компьютеров. Похожие модификации также существуют на базе консолей Xbox от Microsoft, которые даже могут быть оснащены внешним экраном.

#amd #sony #ноутбуки #playstation 5 #игровые консоли #игровые консоли sony
Источник: videocardz.com
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