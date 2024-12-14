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Внешность смартфонов Poco X7 и Poco X7 Pro раскрыта перед их скорым запуском
Интересно, что младшая и старшая версии кардинально отличаются по дизайну задней панели

 Бренд Poco готовится выпустить следующее поколение своих популярных смартфонов серии X: Poco X7 и X7 Pro. До сих пор подробности об их дизайне оставались неопределенными, несмотря на многочисленные утечки и слухи.

 Однако портал 91Mobiles опубликовал рендеры обеих моделей, показав существенное отклонение дизайна от их предшественников - Poco X6 и X6 Pro.

 Стандартный Poco X7 заимствует некоторые элементы у своего родоначальника в виде Redmi Note 14 Pro. На задней панели находится знакомый модуль камеры в форме квадрата с тремя объективами, отражающий дизайн Redmi.

 Его цветовые варианты включают зеленый, серебристый и фирменный черный/желтый двухцветный вариант Poco. Дисплей слегка изогнут с обеих сторон, что является еще одной особенностью, показывающей родство с Redmi Note 14 Pro.

 Poco X7 Pro идет по более традиционному и строгому дизайну. У смартфона исчез большой прямоугольный модуль камеры, как у текущего Poco X6 Pro. Вместо этого новая модель выбрала гладкую двухцветную заднюю панель с более тонким вертикально ориентированным модулем камеры с двумя объективами.

 Утечка рендеров показывает старшую модель X7 Pro в черном, зеленом и черно-желтом сочетании, похожем на стандартный Poco X7. Ожидается, что оба телефона будут иметь плоский дисплей и рамку, что является отходом от изогнутой эстетики Poco X7.

 Хотя подробности о внутреннем оборудовании остаются загадкой, слухи предполагают, что серия Poco X7 может иметь некоторые сходства с серией Redmi Note 14. Это также может означать схожие процессоры и остальные внутренние компоненты. Однако точно уже можно сказать, что оба телефона, скорее всего, будут поставляться с предустановленной оболочкой HyperOS 2.0.

 Также есть намек на выход потенциальной третьей модели в семействе X7 — Poco X7 Neo. Недавний список Geekbench показал, что телефон будет оснащен процессором MediaTek Dimensity 7025. Будет ли этот телефон выпущен вместе с X7 и X7 Pro или появится позже, пока сказать нельзя.

 Как и раньше серия Poco X7 продолжает знакомую нам стратегию бренда Poco по заимствованию дизайна и спецификаций из серии Redmi, и эта линейка не станет исключением. В настоящее время Poco еще не объявила дату запуска новых телефонов и рынки, на которых они будут представлены.

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Источник: gizmochina.com
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