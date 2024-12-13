Несмотря на более высокое качество видео по сравнению с потоковыми сервисами, снижение продаж и изменение потребительских предпочтений знаменуют собой еще одну веху в упадке физических носителей, и только Sony и Panasonic остаются основными производителями

LG Electronics официально завершила производство дисков Blu-ray и соответствующих проигрывателей, включая модели UBK80 и UBK90. Этот шаг последовал за аналогичными решениями компании Oppo в 2018 году и Samsung в 2019 году, в результате чего Panasonic и Sony остались практически единственными крупными мировыми производителями, которые все еще выпускают оптические проигрыватели.

Хотя LG не сделала четкого заявления о том, что навсегда уходит с мирового рынка оптических накопителей и их проигрывателей, её интернет-магазины больше не предлагают эти плееры. Оставшиеся устройства по-прежнему будут доступны в США и Европе, но только до тех пор, пока их текущие запасы не закончатся.

Выход LG знаменует собой конец эпохи для компании на рынке Blu-ray, особенно с учетом того, что она прекратила производство новых моделей около шесть лет назад. Последние модели, которые компания выпустила, были UBK80 и UBK90 в 2018 году. Однако этот шаг отражает устойчивую тенденцию в отрасли, где продажи проигрывателей Blu-ray неуклонно снижаются уже некоторое время, а их пик продаж был достигнут в 2017 году.

В США продажи проигрывателей Blu-ray упали с 25,2 миллионов единиц в 2014 году до всего лишь 9,1 миллиона в 2018 году. А в третьем квартале 2024 года продажи DVD и Blu-ray упали на 26 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Эта тенденция к снижению во многом обусловлена ростом потоковых сервисов, хотя Blu-ray по-прежнему имеет преимущество, когда дело касается качества видео, предлагая битрейт до 128 Мбит/с для режима 4K Ultra HD по сравнению с заурядными 15-25 Мбит/с у потоковых сервисов.