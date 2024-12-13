Второй в списке мировых богачей отстает от главы Tesla почти на 200 миллиардов

Илон Маск, являющийся главой компании Tesla, теперь не просто самый богатый человек в мире, а самый богатый человек в мире с большим отрывом от ближайшего преследователя. Чистый капитал руководителя Tesla достиг 447 миллиардов долларов, что сделало его первым человеком, когда-либо преодолевшим рубеж в 400 миллиардов долларов.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, состояние Маска в этом году увеличилось на невероятные 218 миллиардов долларов. Рост почти такой же, как целое состояние у второго места Джеффа Безоса и третьего места Марка Цукерберга: 249 миллиардов долларов и 224 миллиарда долларов соответственно.

Состояние Маска резко возросло после выборов в США в ноябре, увеличившись на 77%. Сумма включает в себя однодневный рост на 62,8 миллиарда долларов после того, как SpaceX и ее инвесторы согласились купить инсайдерские акции на сумму 1,25 миллиарда долларов, что оценило компанию примерно в 350 миллиардов долларов.

Будучи крупнейшим индивидуальным акционером Tesla, Маск также выиграл от рекордного роста акций достигшего $424,77 на этой неделе. Считается, что влияние Маска на администрацию Трампа пойдет на пользу Tesla, акции которой выросли на 65%. Ожидается, что тесные отношения с Трампом также помогут другим компаниям Маска.

Стартап искусственного интеллекта xAI, еще одна из шести компаний Маска, также увеличил его чистую стоимость. Компания сообщила инвесторам, что привлекла $5 млрд, оценив его в $50 млрд в прошлом месяце, что более чем вдвое превышает стоимость несколькими месяцами ранее, пишет The Wall Street Journal.

В начале месяца судья Делавэра Кэтлин Маккормик подтвердила свое первоначальное решение, которое лишило Маска его многомиллиардного компенсационного пакета от Tesla. Судья назвала первоначальную сумму в $56 млрд чрезмерной. Исходя из цены акций Tesla, пакет теперь стоил бы $120 млрд. Tesla заявила, что намерена обжаловать это решение.

Интересно, что Bloomberg, похоже, включает данный пакет Tesla в свою оценку состояния Маска. Но даже без него он по-прежнему остается самым богатым человеком в мире с большим отрывом.