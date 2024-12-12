В сети появились первые игровые тесты новинки от Intel, раскрывающие высокий потенциал новой графической архитектуры компании

За последние несколько дней в сети появилось множество синтетических тестов для новой видеокарты Intel Arc B580, включая такие тестовые платформы как 3DMark Time Spy и Geekbench OpenCL/Vulkan. Благодаря немецкому каналу на YouTube «RawiioliExtras» теперь появилась возможность взглянуть на игровую производительность Intel Arc B580. Хотя видео длится более 3 часов и содержит интересные подробности, многих больше всего волнует производительность Arc B580 по сравнению с Arc A770 в играх и тесте 3DMark Steel Nomad.

Рассматривая результаты теста 3DMark Time Steel Nomad, Intel поступила мудро, сравнив Arc B580 только с его прямым предшественником Arc A580 и конкурентами, а не с моделью Arc A770. Причина этого весьма банальна:, так как новая Arc B580 работает так же, как и Arc A770, поскольку обе карты выдали результаты в 29,97 и 29,02 кадров в секунду в графическом тесте соответственно.

К счастью, результаты игровых тестов более интересны. Например, в игре Shadow of the Tomb Raider, Arc A770 показывает производительность на уровне 60-85 FPS при разрешении FullHD с самыми высокими настройками графики, включая трассировку лучей и режимом Ultra-Quality Intel XeSS. Intel Arc B580, похоже, работает заметно лучше, так как видеокарте удается запускать игру со скоростью 70-100 FPS. Это, по-видимому, подтверждает, что Arc B580 действительно получила существенный прирост производительности при активации трассировки лучей.

К сожалению, у Intel все еще есть простор для усовершенствования и оптимизации для избавления от определенных недостатков Arc B580, поскольку данная модель, например, не смогла запустить Quake 2 RTX с Vulkan. Arc A770, в свою очередь, отлично справляется с этой игрой. Это говорит скорее не о проблемах самой видеокарты Arc B580, а о необходимости работы с драйверами, что, впрочем, вполне нормально для новых графических процессоров.

В целом, производительность Intel Arc B580 укладывается в рамки ожидаемого от графического процессора начального уровня текущего поколения. Однако не может не радовать потенциал трассировки лучей карты и оптимизация драйверов Intel для её реализации. Intel доказала, что может выжать из своих плат приличную производительность с обновлениями драйверов после запуска. Таким образом Arc B580 после дальнейшей оптимизации ПО должна показать ещё более высокую производительность.