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goldas
Apple отменила выход 64-ядерного процессора M4 Extreme
Чип Apple M4 Extreme должен был состоять из двух чипов M4 Ultra и включать 160-ядерный GPU.

 Согласно сообщению The Information, обнаруженному MacRumors, Apple действительно разрабатывала высококлассный процессор M4 Extreme, который должен включать два производительных чипа M4 Ultra или четыре чипа M4 Max, но, как сообщается, такие планы были отложены. В публикации также говорится, что это, вероятно, было сделано для того, чтобы отдать приоритет разработке серверного чипа на базе Apple Silicon. Те, кто следит за разработками Apple Silicon, вероятно, должны знать об очень похожей ситуации с процессором M2 Extreme, что, вероятно, стало гвоздем в гроб жизнеспособности Mac Pro как настоящего монстра среди рабочих станций.

 Однако, если M4 Extreme всё-таки каким-то образом удастся увидеть свет, то, скорее всего, будет представлять собой внушительный 64-ядерный процессор, включающий 160-ядерный встроенный графический процессор. Размер кристалла будет очень большим, что неудивительно, а количество транзисторов, вероятно, затмит даже серверные модели. Вероятность выхода M4 Extreme сейчас весьма туманна и пока еще неизвестно, вернется ли Apple к этой теме позже. 

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Источник: notebookcheck.net
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