Новый Realme Neo7 стал первым смартфоном выделенным в отдельную серию Neo, который получил аккумулятор емкостью 7000 мАч и дисплей яркостью 6000 кд/м2

Компания Realme официально выпустила Realme Neo7 - новый мощный смартфон, разработанный для тех, кто хочет получить высокопроизводительное устройство с передовыми технологиями, но не желающих платить за него много денег. Телефон будет доступен трех цветах: Meteorite Black, Submarine и Starship.

Realme Neo7 может похвастаться великолепным дизайном. Дизайн смартфона называется «Ares fulcrum» обеспечивая удобный захват, независимо от того, держит ли пользователь телефон горизонтально или вертикально.

Телефон оснащен изогнутым экраном BOE S2 с разрешением 2780×1264 пикселей с максимальной яркостью 6000 кд/м2 и 1,07 миллиардами цветов, обеспечивая яркие визуальные эффекты. Кроме того, он оснащен технологией 8T LTPO и частотой дискретизации касания 2600 Гц для улучшенного игрового процесса.

В основе Realme Neo7 лежит однокристальная система MediaTek Dimensity 9300+, созданная по 4-нм техпроцессу. Благодаря тактовой частоте до 3,4 ГГц чип обеспечивает высокую производительность при низком энергопотреблении. Realme уделяет большое внимание играм, используя движок GT и некоторые функции на базе искусственного интеллекта и специальный игровой режим. Новинка поддерживает несколько игровых функций, таких как AI God Assist 2.0.

Сотрудничество Realme с CATL привело к разработке массивной батареи Titan емкостью 7000 мАч, которая поддерживает интеллектуальную зарядку мощностью 80 Вт, гарантируя быструю скорость зарядки и длительную работу. Аккумулятор рассчитан более чем на 1800 циклов зарядки, сохраняя 80% емкости даже после интенсивного использования. Интересно, что даже недавно выпущенный флагманский Realme GT7 Pro оснащен меньшей батареей емкостью 6500 мАч. Кроме того, Realme Neo7 также поддерживает обратную зарядку, что позволяет пользователям делиться зарядом с другими устройствами. Несмотря на большую батарею, телефон может похвастаться толщиной всего 8,56 мм.

Что касается фотографических возможностей, то Realme Neo7 оснащен 50-мегапиксельной основной камерой с датчиком Sony IMX882 с защитой от тряски в паре с 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой. На передней панели находится 16-мегапиксельная фронтальная камера для селфи и видеовызовов. Телефон также предлагает расширенные функции искусственного интеллекта при обработке фотографий. Телефон также оснащен защитой от пыли и воды по стандартам IP68/IP69 и бронированным стеклом для повышенной прочности.

Realme Neo7 поставляется в нескольких конфигурациях памяти, предлагая покупателям выбор устройства согласно своим предпочтениям и требованиям. На данный момент телефон анонсирован только для Китая, а о возможности выхода его на международный рынок пока не сообщается.

Стоимость Realme Neo 7 в зависимости от конфигурации памяти:

12 ГБ+256 ГБ: 2099 юаней (288 долларов);

16 ГБ+256 ГБ: 2299 юаней (316 долларов);

12 ГБ+512 ГБ: 2499 юаней (340 долларов);

16 ГБ+512 ГБ: 2799 юаней (390 долларов);

16 ГБ+1 ТБ: 3299 юаней (450 долларов).