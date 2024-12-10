ViewSonic, похоже, готовится вступить в гонку высокочастотных мониторов с новой 27-дюймовой OLED-моделью, способной достичь 520 Гц.

До мероприятия CES 2025 осталось уже меньше месяца. Крупнейшая в мире выставка потребительской электроники пройдет с 7 по 11 января, где одним из многочисленных экспонентов станет компания ViewSonic.

По данным немецкого издания ComputerBase, ViewSonic представит на CES несколько новых мониторов. Помимо профессиональных мониторов ColorPro и бизнес-мониторов, американская фирма представит несколько новых игровых моделей.

Один из этих мониторов будет иметь 27-дюймовую панель с разрешением 1440p и частотой обновления 520 Гц, а также MPRT (время отклика движущегося изображения) 1 мс. Монитор также получит поддержку AMD FreeSync Premium.

520-герцовый монитор ViewSonic является OLED-моделью, хотя неизвестно, будет ли это монитор QD-OLED, как у Samsung. Интересно, что компания выпустила свой первый OLED-монитор только в апреле этого года.

Сообщается также, что ViewSonic станет одной из компаний, выпускающих двухрежимные мониторы. Подробностей пока немного, но, как предполагается, это будет 4K-модель. У нее могут быть похожие характеристики, как у LG 32GS95UE, имеющим WOLED дисплей с разрешением 4K при частоте обновления 240 Гц, а функциональность двойного режима также позволяет ему работать при более низком разрешении 1920 x 1080 с более высокой частотой обновления 480 Гц.