Lenovo ThinkPad X1 Carbon Aura AI получил 14-дюймовый OLED-дисплей и поддержку Thunderbolt 4

Lenovo представила в Китае ноутбук ThinkPad X1 Carbon Aura AI Edition. Этот высокопроизводительный ноутбук разработан для удовлетворения потребностей самых требовательных пользователей, предлагая высокую производительность, мобильность и передовые технологии.

Новый ThinkPad X1 Carbon Aura оснащен процессором Intel Core Ultra 7 258V и поставляется с 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x, что делает его отличным выбором для многозадачного использования, быстрого запуска приложений и обработки ресурсоемких рабочих нагрузок. Твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe 5.0 (Hynix PCB01) добавляет еще больше скорости при записи или чтения файлов.

14-дюймовый OLED-дисплей может похвастаться высоким разрешением 2880×1800 пикселей, частотой обновления 120 Гц и 100% точностью цветопередачи DCI-P3. Он также достигает яркости до 500 кд/м2, поэтому независимо от того, работаете ли вы, транслируете или создаете контент, все выглядит ярким и четким.

ThinkPad X1 Carbon Aura имеет массу всего 986 г и толщину 14,37 мм, что подтверждает высочайшую портативность. Корпус из магниевого сплава делает его легким и прочным, а аккумулятор емкостью 57 Вт·ч с технологией PSR 2.0 обеспечивает до 18 часов работы, поэтому можно не бояться, что ноутбук разрядится в самый неподходящий момент.

Для подключения периферии ноутбук получил два порта Thunderbolt 4, два порта USB-A, один порт HDMI 2.1 и 3.5-мм аудиоразъем. Безопасность и конфиденциальность также обеспечивается физической шторкой на камере, сканером отпечатков пальцев и распознаванием по лицу.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Aura Ai Edition доступен в двух конфигурациях системы хранения. Модель с твердотельным накопителем на 1 ТБ стоит 15 999 юаней (2200 долларов США), версия с твердотельным накопителем емкостью 2 ТБ оценивается в 17 999 юаней (2475 долларов США).

Кроме того, ранее Lenovo представила другой мобильный компьютер ThinkPad T14s 2024 Ryzen Edition в Китае. Основой этого ноутбука стал процессор AMD Ryzen 7 Pro 360 с интегрированной графикой Radeon RX и нейронным процессором для работы с искусственным интеллектом. Ноутбук получил 14-дюймовый IPS-дисплей разрешением 1920×1200 пикселей и матовым антибликовым покрытием.