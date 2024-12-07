В сети появилась информация о характеристиках консоли Lenovo Legion второго поколения

Похоже, что игровая портативная консоль Lenovo Legion Go 2 выйдет совсем скоро. Новая утечка от портала WinFuture сообщает, что грядущая игровая система Lenovo будет работать на базе второго поколения процессора Ryzen Z, получившего название Ryzen Z2. Ранее в сети сообщалось, что называться процессор должен был Ryzen Z2G.

Что касается подробностей о процессор, то в основе Ryzen Z2 Go лежит кристалл Rembrandt, включающий 8 ядер на базе архитектуры Zen3+. Утечки сообщают о базовой тактовой частоте 3,0 ГГц, а также наличие встроенного графического процессора Radeon 680M, включающего 12 вычислительных блоков на архитектуре RDNA2.

Характеристики игровой консоли Lenovo Legion 2:

• Процессор: AMD Ryzen Z2 GO (8 ядер Zen3+ и графический процессор AMD Radeon 680M);

• Экран: 8-дюймовый IPS LCD дисплей с разрешением Full HD + с частотой обновления 120 Гц;

• Оперативная память: 16 ГБ LPDDR5;

• Накопитель: 512 ГБ PCIe 4.0 SSD в формате M.2 2242;

• Аккумулятор: 55,5 Вт·ч;

• Связь и ОС: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 и Windows 11 Home;

• Цена: предположительно 600 евро.

Как видно, новое игровое устройство будет включать 8-дюймовый дисплей с разрешением 1920×1200 пикселей с соотношением сторон 16:10. В определенном смысле экран стал немного проще. Его размер снизился почти на целый дюйм, правда, он получил частоту обновления 120 Гц. Также некоторых может разочаровать использование IPS LCD панели, а не более современного OLED-дисплея, которым могут похвастаться некоторые конкуренты. Хотя в этом есть смысл, учитывая меньшую стоимость используемого типа матрицы в новинке Lenovo.

Также очередная утечка раскрывает емкость аккумуляторной батареи, составляющей теперь 55,5 Вт·ч, что не на много, но всё же больше, чем у модели Legion Go емкостью 49,2 Вт·ч. Также стоит отметить использование в консоли слота M.2 SSD в форм-факторе 2242. Этот подход можно объяснить меньшим размером консоли, однако, данный факт ограничивает для пользователей возможность выбора накопителя в магазине, так как его ассортимент значительно скуднее, чем моделей размером 2280.

Ожидается, что стоимость консоли Legion Go S составит около 600 евро для варианта белого цвета. Однако не стоит доверять этой оценке на 100 процентов, так как указанная цена не является официальной и может измениться к моменту релиза игрового устройства.