Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Nvidia может перенести производство графических процессоров Blackwell в США
Однако чипы придется всё равно отправлять на Тайвань для упаковки

 Сообщается, что TSMC ведет переговоры с NVIDIA о производстве нового поколения графических процессоров Blackwell на своем предприятии в Аризоне. Как впервые сообщило агентство Reuters, это партнерство может ознаменовать собой еще один крупный сдвиг в производстве чипов для ИИ на территории США. Обсуждение сосредоточено вокруг Fab 21 компании TSMC в Фениксе, специализирующейся на производстве чипов по 4 и 5-нм техпроцессу. Графические процессоры NVIDIA Blackwell используют технологию 4NP TSMC, что делает предприятие в Аризоне отличной производственной площадкой. Однако предлагаемое соглашение сталкивается с рядом логистических проблем. Ключевой проблемой является отсутствие современных упаковочных мощностей в Соединенных Штатах. Есть компания Amkor, которая планировала производить усовершенствованную упаковку, но она должна приступить к процессу упаковки только в 2027 году. Сложная технология упаковки CoWoS компании TSMC в настоящее время может производиться только на производственных мощностях в Тайване. Это означает, что чипы, произведенные в Аризоне, необходимо будет отправлять обратно на Тайвань для окончательной сборки, что потенциально увеличивает производственные затраты.

 Хотя существуют альтернативные решения, такие как перепроектирование чипов для использования технологии упаковки Intel или сосредоточение внимания на производстве игровых видеочипов в Аризоне, эти варианты имеют свои собственные сложности. Методы упаковки Intel, вероятно, увеличат затраты, а текущее отсутствие инфраструктуры производства видеокарт в США делает внутреннее изготовление игровых графических процессоров менее практичным. И TSMC, и NVIDIA отказались комментировать текущие переговоры, поскольку это конфиденциальная информация, недоступная общественности. Интересно, что завод TSMC в Аризоне уже привлек еще несколько американских компаний для внутреннего производства, таких как Apple, которая, по слухам, будет выпускать свой чип A16 Bionic, и AMD с высокопроизводительными чипами, вероятно, относящимися к линейкам EPYC или Instinct MI.

#nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #blackwell #nvidia blackwell
Источник: techpowerup.com
+
Написать комментарий (0)
NVIDIA выпустила новый драйвер GeForce 566.36 WHQL с поддержкой Indiana Jones и улучшениями DLSS
Почему технологии масштабирования лучше не включать, и что принесут видеокарты следующего поколения
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия и Казахстан не могут договориться о восстановлении железной дороги — дублера Транссиба
+
Gaijin Entertainment выпустила сравнительное видео движков Unreal Engine 5 и Dagor Engine
11
HyperOS 2.0 выходит для нескольких моделей Redmi и одного смартфона Poco
+
Пользователь проверил возможность установки Windows 11 24H2 на неподдерживаемых ПК
5
Эксперты из MWM остались под впечатлением от российской гиперзвуковой ракеты "Циркон"
+
Российские геймеры выбирают NVIDIA, а среди самых продаваемых видеокарт нет ни одной от AMD
18
Intel подтвердила завершение разработки архитектуры Xe3
1
Российская армия заняла населённый пункт Новопустынка на Покровском направлении
+
Студия GSC Game World рассказала о тяжёлых условиях разработки S.T.A.L.K.E.R. 2
25
Появились подробности и фото видеокарты Intel Arc B580 до официального релиза
1
Новая Indiana Jones на минималках в 1080р требует видеокарту GeForce RTX 2060 и CPU Ryzen 5 3600
+
Американские эксперты признали Т-14 "Армата" самым боеспособным танком в мире
+
Minecraft получил обновление с новым жутким биомом и уникальным монстром
+
Астрофотограф запечатлел красочный портрет туманности Лев в светящемся поле водородного газа
+
Путин раскритиковал Минфин за тайные лимиты на семейную ипотеку
+
Зеленский заявил о подготовке санкций против Грузии за «разгон протестов»
5
Poco M7 Pro 5G появится на международном рынке 17 декабря текущего года
+
Планшеты Xiaomi Pad 7 стали на шаг ближе к мировому запуску
1
Мощность новой версии Lamborghini Temerario с двигателем V8 превысит тысячу лошадиных сил
+
Для эффективной борьбы с новыми ракетами "Нептун-МД" российское ПВО использует РЛС "Подлет-К1"
+

Популярные статьи

iPhone SE 4 может оказаться круче, чем вы думаете
7
Краткий обзор игры "LEGO Horizon Adventures"
+
Как работают новые процессоры AMD на старых материнских платах без обновления BIOS
18
Подборка игр и дополнений, в которые можно поиграть вместо S.T.A.L.K.E.R. 2
13
Как NVIDIA тормозит прогресс в видеоиграх и почему качество графики в играх не улучшается
28
LinX и предел в 1000 Гигафлопс или как старое ПО мешает раскрытию потенциала AMD
4
Американцы гадают, для чего китайцы построили огромный корабль
+
Почему ленд-лизовские гранатомёты оказались непригодными для Восточного фронта
14
Смоделирован удар китайской ракеты DF-5C с ядерной БЧ по Вашингтону, последствия показали на видео
67
Как Иж-2715 стал легендарным фургоном Советского Союза
6

Сейчас обсуждают

ЧatoБoт
18:40
Следующий опус будет про установку 77 хардов в этот старый потасканный системник. Ждём-с. (душевный щiрый смайлег)
Самая сложная сборка в моей жизни или как я поставил в свой игровой ПК сразу семь HDD и два SSD
Александр Балакирев
18:33
Вот же люди выдумывают. Заняться что ли нечем?
Британец, выбросивший диск с 7500 биткоинов, взялся за поиски с новыми силами
Алексей Дрёмин
18:32
Пиратил и буду пиратить всегда
Почему жителям РФ не стоит привыкать к бесплатным торрентам с фильмами и видеоиграми
PanzerK
18:30
Это не статья про Интел, это статья про "истории, байки и воспоминания о давно минувших днях."...
Великая битва Intel Pentium III Coppermine и Intel Celeron Tualatin
Петр Еюкин
18:23
Все зависит от диагонали и соответственно ppi.
Как NVIDIA тормозит прогресс в видеоиграх и почему качество графики в играх не улучшается
sNQ
18:23
У многих производителей есть такие бичёвые комплекты, так что не только Kingston этим грешит.
Новелла о том, как мы собирали сыну соседа новый "системник" за 145к рублей
Петр Еюкин
18:23
В целом апскецлеры хорошее решении, но не в топовом сегменте.
Как NVIDIA тормозит прогресс в видеоиграх и почему качество графики в играх не улучшается
Рома Аслгареев
18:23
Но на графиках тестов будет красочнее разница
AMD отключила циклический буфер в процессорах Zen 4 с помощью обновления микрокода AGESA
sNQ
18:22
Корпус XPG Valor Mesh без вентиляторов вообще. Поставил 5 вентиляторов ID-Cooling, они обошлись в 2 тысячи. SSD вполне адекватный, я предлагал варианты получше, но человек отказался. Видеокарта RTX 40...
Новелла о том, как мы собирали сыну соседа новый "системник" за 145к рублей
PanzerK
18:19
Любой каприз за ваши деньги... номер карточки прислать? Хотя вон там есть внизу статьи кнопочка для донатов - можете воспользоваться.
Великая битва Intel Pentium III Coppermine и Intel Celeron Tualatin
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем