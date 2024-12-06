Однако чипы придется всё равно отправлять на Тайвань для упаковки

Сообщается, что TSMC ведет переговоры с NVIDIA о производстве нового поколения графических процессоров Blackwell на своем предприятии в Аризоне. Как впервые сообщило агентство Reuters, это партнерство может ознаменовать собой еще один крупный сдвиг в производстве чипов для ИИ на территории США. Обсуждение сосредоточено вокруг Fab 21 компании TSMC в Фениксе, специализирующейся на производстве чипов по 4 и 5-нм техпроцессу. Графические процессоры NVIDIA Blackwell используют технологию 4NP TSMC, что делает предприятие в Аризоне отличной производственной площадкой. Однако предлагаемое соглашение сталкивается с рядом логистических проблем. Ключевой проблемой является отсутствие современных упаковочных мощностей в Соединенных Штатах. Есть компания Amkor, которая планировала производить усовершенствованную упаковку, но она должна приступить к процессу упаковки только в 2027 году. Сложная технология упаковки CoWoS компании TSMC в настоящее время может производиться только на производственных мощностях в Тайване. Это означает, что чипы, произведенные в Аризоне, необходимо будет отправлять обратно на Тайвань для окончательной сборки, что потенциально увеличивает производственные затраты.

Хотя существуют альтернативные решения, такие как перепроектирование чипов для использования технологии упаковки Intel или сосредоточение внимания на производстве игровых видеочипов в Аризоне, эти варианты имеют свои собственные сложности. Методы упаковки Intel, вероятно, увеличат затраты, а текущее отсутствие инфраструктуры производства видеокарт в США делает внутреннее изготовление игровых графических процессоров менее практичным. И TSMC, и NVIDIA отказались комментировать текущие переговоры, поскольку это конфиденциальная информация, недоступная общественности. Интересно, что завод TSMC в Аризоне уже привлек еще несколько американских компаний для внутреннего производства, таких как Apple, которая, по слухам, будет выпускать свой чип A16 Bionic, и AMD с высокопроизводительными чипами, вероятно, относящимися к линейкам EPYC или Instinct MI.