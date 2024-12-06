Сообщения об отказе Intel от выпуска дискретных графических процессоров постепенно затихают, поскольку в сети появляются веские доказательства появления чипов следующего поколения Arc Celestial Xe3 и более производительного представителя линейки Battlemage G31

Intel недавно представила свою новую линейку дискретных видеокарт Battlemage следующего поколения с видеокартами Arc B580 и Arc B570. Эти видеокарты нацелены на массовый сегмент в ценовом диапазоне ниже 250 долларов США и будут конкурировать с существующими и будущими решениями AMD и NVIDIA.

Intel в первую очередь ориентируется на пользователей не желающих платить много денег за графическую карту, представляя Arc Battlemage, и компания AMD со своей грядущей линейкой Radeon RX 8000 на архитектуре RDNA 4 станет основным соперником компании, но похоже, что у Intel может быть небольшой козырь в кармане.

В последних разработках, замеченных в манифестах об отгрузке на NBD.ltd, снова была замечена система на кристалле Intel BMG-G31, это означает, что еще есть шансы, что в ближайшие месяцы будет предложена более высококлассная видеокарта в линейке Battlemage.

Графические карты Arc B580 и B570 основаны на графическом процессоре BMG-G21, а GPU G31, как говорят, получит большее количество ядер Xe2 и будет лежать в основе таких видеокарт, как Arc B770. Том Петерсен из Intel намекнул на более мощную видеокарту серии Arc B в будущем, поэтому этот чип может использоваться в следующих дискретных продуктах.

Что касается Intel Celestial или Xe3, поставщик перечисляет несколько дискретных графических процессоров "Panther Falls", являющимся внутренним кодовым названием, используемым для моделей Celestial. Все перечисленные модели относятся к линейке Arc, и их много, как заметил пользователь @Haze2K1. Intel уже подтвердила, что работа над Celestial завершена, и теперь инженеры ускоряют разработку следующего поколения видеокарт Druid с ядрами Xe4.

В список входят различные образцы квалификационные образцы. Другой дискретный графический процессор Intel Arc Celestial был замечен Томашем Гавронски, который, похоже, является моделью со 128 исполнительными модулями или 16 ядрами Xe3. В настоящее время известно, что процессоры Panther Lake от Intel будут оснащены встроенной графикой Arc на базе ядер Xe3 в количестве до 12 единиц, так что это вполне может быть дискретный вариант начального уровня.

Судя по всему даже этих разработок достаточно, чтобы положить конец недавним слухам об отмене выпуска компанией Intel видеокарт Arc. Компания всего несколько дней назад выпустила свои видеокарты Arc 2-го поколения и подтверждает разработку линеек следующих поколений, а также намекает на потенциальный запуск моделей более высокого класса в семействе графических процессоров Battlemage. Можно ожидать дальнейших обновлений информации от Intel о ее планах по выпуску дискретных графических процессоров на мероприятии CES 2025, в то время как такие графические процессоры, как B580 и B570, должны закрепить за Intel статус серьёзного претендента в основном сегменте.