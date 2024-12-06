Новинка является значительно более мощным игровым устройством, чем текущая версия консоли, но её стоимость составляет внушительные 1172 доллара

Компания GPD официально выпустила модель 2025 года своей популярной портативной игровой консоли Win 4, которая стала доступна на краудфандинговой основе на Indiegogo. Очередное обновление консоли приносит множество улучшений, главным из которых, конечно, является использование мощного процессора AMD Ryzen AI 9 HX 370 линейки Strix Point.

Консоль GPD Win 4 2025 выделяется своим уникальным сочетанием портативности и мощности. Она сохраняет дизайн предыдущих моделей, включая 6-дюймовый сенсорный экран разрешением 1920×1080 пикселей, который сдвигается вверх, открывая QWERTY-клавиатуру, адаптированную для набора текста большим пальцем.

Как было сказано выше, устройство работает на процессоре AMD Ryzen AI 9 HX 370, который включает 12 ядер Zen 5 и 16 графических ядер на архитектуре RDNA 3.5, обеспечивая увеличения частоты кадров до 30% в играх по сравнению с предшественником. Гибридный чип AMD также оснащен высокопроизводительным нейронным процессором NPU, позволяя использовать приложения на основе ИИ.

Работу мощного процессора поддерживают 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x-7500 и NVMe накопитель объемом 2 ТБ, обеспечивающие достаточно места для хранения игр и высокоскоростной передачи данных. Кроме того, устройство поддерживает беспроводное подключение по интерфейсам Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, а также включает модуль 4G LTE для подключения к мобильной сети.

Что касается портов, то консоль может похвастаться наличием разъемов USB4, USB-C (3.2 Gen 2) и OcuLink, который обеспечивает совместимость с внешними графическими картами. Для тех кому будет мало накопителя на 2 ТБ, устройство имеет слот для карт памяти microSD.

Консоль также оснащена эффективной системой охлаждения, которая по данным компании на 35% производительнее предшественника. Это обеспечивает оптимальные тепловые характеристики во время продолжительных игровых баталий. Система также может похвастаться поддержкой AVX-512, улучшая эмуляцию игр для PS3, используя архитектуру процессора AMD Ryzen AI 9 HX 370.

Компактная конструкция системы массой 598 граммов и размерами 220×92×28 мм делает её меньше, чем большинство конкурентов, включая Steam Deck. Корпус игрового устройства изготовлен из магниевого сплава и авиационных материалов, обеспечивая высокую прочность при сохранении компактных размеров.

Новая консоль GPD Win 4 2025 стоит 1172 доллара за конфигурацию с 32 ГБ ОЗУ и 2 ТБ памяти. В настоящее время устройство доступно для предварительного заказа через Indiegogo, а поставки запланированы на середину текущего месяца. Для тех, кто ищет не хочет тратить такую большую сумму, GPD также предлагает модель GPD Win 4 текущего модельного года с процессором Ryzen 7 8840U и накопителем на 1 ТБ стоимостью 851 доллар.