На данный момент телефон доступен для покупки в Китае за 549 ​​долларов.

iQOO Neo 10 Pro может похвастаться оснащением передовыми технологиями и создан для демонстрации высокой производительности, независимо от выполняемых на устройстве задач. Отличный дизайн смартфона и мощные функции делают его отличным выбором как для любителей высоких технологий, так и для обычных пользователей, не сильно вникающих в технические особенности. В настоящее время смартфон iQOO Neo 10 Pro уже доступен по начальной цене 549 долларов США на Geekwills.

В основе iQOO Neo 10 Pro лежит флагманская однокристальная система Dimensity 9400 от Mediatek, который обеспечивает плавную работу и высочайшую производительность. В сочетании с оперативной памятью LPDDR5X объемом до 16 ГБ и системой хранения объемом до 1 ТБ телефон справляется как с долгими игровыми сессиями, так и с запуском нескольких приложений одновременно.

Смартфон может похвастаться 6,78-дюймовый AMOLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц и разрешением 2800×1260 пикселей с пиковой яркостью HDR 1400 кд/м2, обеспечивая яркие и реалистичные изображения даже при ярком солнечном свете.

Игрокам как нельзя кстати пригодится передовая технология охлаждения VC-liquid, которая сохраняет телефон прохладным во время долгих игровых баталий. Специальный игровой режим в сочетании с независимым графическим чипом обеспечивает плавный игровой процесс с потрясающими визуальными эффектами.

За автономность iQOO Neo 10 Pro отвечает большая аккумуляторная батарея объемом 6100 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт, гарантируя долгое время работы вдали от источника электричества и быстрое восполнение заряда.

Любители фотографии также не должны быть разочарованы, так как телефон может похвастаться двойным задним модулем с основным 50-мегапиксельным объективом с оптической стабилизацией изображения (OIS) и сверхширокоугольным объективом разрешением 50 МП снимающим потрясающие панорамы. Фронтальная камера разрешением 16 МП также будет снимать качественные селфи.

Работающий на оболочке OriginOS 5, основанной на Android 15, iQOO Neo 10 Pro предлагает плавный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс. Программное обеспечение имеет широкие возможности кастомизации, что позволяет настроить телефон в соответствии с предпочтениями конкретного пользователя.

Основные характеристики:

Процессор: Mediatek Dimensity 9400;

Память: до 16 ГБ ОЗУ и хранилище UFS 4.1 до 1 ТБ ;

Дисплей: 6,78-дюймовый AMOLED, частота обновления 144 Гц, разрешение 2800×1260;

Камеры: двойная задняя (50 МП + 50 МП), фронтальная камера 16 МП;

Аккумулятор: 6100 мАч, быстрая зарядка 120 Вт;

ОС: OriginOS 5 на базе Android 15;

Размеры: 162,92×75,40×8,10 мм (оранжевый, белый) / 7,99 мм (черный);

Вес: 206 грамм;

Связь: 5G, Wi-Fi 6/7, Bluetooth 5.4, NFC.