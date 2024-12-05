Сообщается, что эксклюзивный партнер AMD присоединяется к выпуску видеокарт Intel Arc под брендом Onix, по-видимому, связанным с Sapphire

Одним из сюрпризов, которые принесла компания Intel с выпуском видеокарт нового поколения Arc B580 и Arc B570, стало появление нового бренда - Onix. В настоящее время новые игроки на рынке видеокарт появляются крайне редко из-за жесткой конкуренции и снижения нормы прибыли. Однако, как сообщается, Onix является не совсем новичком, а брендом, принадлежащим компании Sapphire, существующей на рынке более 20 лет, расцвет популярности которой пришелся на двухтысячные годы.

Согласно имеющейся информации, бренд Onix Technology Limited был зарегистрирован в последние дни августа текущего года в Гонконге. По данным портала BenchLife, Onix Technology Limited имеет прямое отношение к Sapphire Technology Limited. Sapphire в первую очередь известна своими видеокартами, производящимися исключительно на базе графических процессоров Radeon, ранее производившихся компанией ATI до её приобретения процессорным гигантом AMD, а также материнскими платами и серверами для работы с ИИ и мини-компьютерами. К сожалению, пока неизвестно, является ли Onix частью Sapphire или частью PC Partner Group, которая также владеет брендом Zotac, производящим видеокарт уже исключительно на базе графических чипов Nvidia GeForce. Таким образом бренд Onix назвать новичком будет трудно.

Так как дела у компании AMD в последнее время на рынке дискретных видеокарт выглядят мягко говоря не очень хорошо, логично, что ее партнеры пытаются хоть как-то сохранить свой и без того невысокий по сравнению с Nvidia заработок, используя другие графические процессоры. Например, Tul Corporation, владелец марки PowerColor, вернула к жизни свой некогда популярный бренд Sparkle в прошлом году для выпуска графических карт на базе графических процессоров Intel Arc, поэтому не стоит удивляться, если Sapphire решила пойти тем же путём. Теоретически Sapphire также может использовать графические процессоры Nvidia, но их поставки заблаговременно бронируются партнерами и вклиниться внезапно между ними очень сложно, поэтому вполне возможно, что компания решила вместо этого стать партнером Intel, которых в настоящее время можно пересчитать по пальцам одной руки.

Если вспомнить, что PC Partner вполне успешно сотрудничает с компаниями AMD, Intel и Nvidia на протяжении не одного десятилетия, то решение о создании еще одного бренда, производящего видеокарты на базе графических процессоров Intel Arc не должно быть сложной задачей для компании.

В настоящее время Onix производит только видеокарты нового поколения: Intel Arc B580 и Arc B570, которые предназначены для сегмента начального среднего уровня и вряд ли смогут захватить значительнкю долю рынка. Тем не менее это только начало. Вероятно, что будущие видеокарты Intel серии Arc B700, которые заведомо должны быть более популярными из-за их более высокой производительности, привлекут внимание энтузиастов, позволяя видеокартам Intel нового поколения получить рост их популярности и заработать лишнюю копеечку.