Новые планшеты китайской компании прошли сертификацию FCC, что говорит о скором выходе устройств за пределами Китая

Xiaomi готовит к выпуску на международный рынок свои последние планшеты: Xiaomi Pad 7 и Pad 7 Pro, которые дебютировали в Китае ещё 29 октября. Теперь оба планшета были замечены в сертификации Федеральной комиссии по связи США (FCC), что намекает на скорый глобальный запуск.

Согласно списку FCC, ожидается, что и Xiaomi Pad 7, и Pad 7 Pro будут обладать расширенными возможностями беспроводной сети. Стандартный Pad 7 будет поддерживать интерфейс Wi-Fi 6E (802.11ax), в то время как Pad 7 Pro будет оснащен более продвинутым стандартом Wi-Fi 7 (802.11be). Кроме того, оба планшета будут работать на пользовательской оболочке Xiaomi HyperOS 2.0, которая дебютировала на последних смартфонах компании и предлагает оптимизированный пользовательский интерфейс на всех устройствах.

Сертификация также раскрыла конфигурации памяти для обеих моделей. Обычный Xiaomi Pad 7 будет предлагаться в трех вариантах: 8 ГБ ОЗУ с накопителем на 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти и топовая версия с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 512 ГБ памяти. В свою очередь Xiaomi Pad 7 Pro предложит более широкий выбор, включающий 8 или 12 ГБ ОЗУ с накопителями объемом 128 ГБ, 256 или 512 ГБ.

Наиболее существенное различие между двумя планшетами заключается в их внутренних характеристиках. Xiaomi Pad 7 работает на lдовольно производительном чипсете Snapdragon 7 Plus Gen 3 среднего уровня. Старшая модель Pad 7 Pro может похвастаться уже значительно более мощным чипсетом Snapdragon 8s Gen 3, предлагающим лучшую производительность для требовательных задач, например, игр и многозадачных рабочих нагрузок.

Несмотря на различия в вычислительной мощности, Xiaomi Pad 7 и Pad 7 Pro имеют много схожих функций, включая дизайн и дисплей. Оба планшета оснащены 11,2-дюймовым IPS LCD-экраном с разрешением 3200 x 2136 пикселей, частотой обновления 144 Гц и поддержкой HDR10 и Dolby Vision. Их размеры также почти идентичны и составляют 251,2 x 173,4 x 6,2 мм и массу около 500 граммов.

Что касается фотографических возможностей, то оригинальный Pad 7 оснащен 13-мегапиксельной задней камерой и 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Однако модель Pad 7 Pro оснащена 50-мегапиксельной задней камерой, 2-мегапиксельным датчиком глубины и 32-мегапиксельной фронтальной камерой, что делает его лучшим вариантом для фотосъемки и видеозвонков.

Оба планшета оснащены аккумуляторными батареями емкостью 8850 мАч, но скорость их зарядки различается. Xiaomi Pad 7 поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт, в то время как Pad 7 Pro может заряжаться от зарядного устройства мощностью 67 Вт, как и Pad 6 Pro.