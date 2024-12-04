Процессор Samsung показал провальные результаты, отстав от конкурента почти на 40 процентов в одноядерном режиме Geekbench

Проблемы Samsung с выходом годных чипов с первым и вторым поколением её 3-нм техпроцесса GAA означали, что массовое производство ее флагманского чипсета Exynos 2500, способного конкурировать со Snapdragon 8 Elite, было бы невозможным. Несмотря на эти неудачи, чипсет продолжает тестироваться в различных моделях Galaxy S25, а последний прототип Galaxy S25+ появился в базе данных бенчмарка с чипом, имеющим конфигурацию с 10 процессорными ядрами. К сожалению, еще одна причина, по которой Samsung не склоняется к использованию Exynos 2500, заключается в его неудовлетворительной работе в одноядерных и многоядерных тестах.

Очередной список Geekbench 6, обнаруженный информатором Jukanlosreve, показывает смартфон Galaxy S25+ с чипсетом Exynos 2500. Как упоминалось выше, однокристальная система оснащена 10-ядерным ЦП, причем самое быстрое из ядер работает на частоте 3,30 ГГц. Количество ядер осталось неизменным по сравнению с моделью Exynos 2400, но усовершенствованная технология производства GAA будет означать, что чип должен быть более эффективным, чем его непосредственный предшественник.

Протестированный экземпляр Galaxy S25+ также был оснащен 12 ГБ оперативной памяти и работал на Android 15. Что касается результатов одноядерного и многоядерного тестирования, то чипсет Exynos 2500 очень далек от конкуренции со Snapdragon 8 Elite или A18 Pro, но он быстрее, чем Tensor G4 от Google. Чипсет получил результат в 2358 и 8211 баллов в одноядерном и многоядерном режимах соответственно. По сравнению с флагманом Qualcomm нового поколения, Exynos 2500 на целых 37 процентов медленнее в однопоточных нагрузках и на 29 процентов отстает в многопоточном режиме.

Даже если Samsung каким-то чудесным образом удастся увеличить объемы производства своего чипсета до приемлемого уровня и начнет массовое производство Exynos 2500, результаты тестов, несомненно, вызовут у клиентов много вопросов, поскольку они не получат производительность близкую к Snapdragon 8 Elite. Единственной альтернативой для смартфонов Samsung, вероятно, остается на данный момент использование Dimensity 9400, но, скорее всего, Qualcomm будет не в восторге от такого шага, и южнокорейской компании придется выпустить новую линейку только с чипами Snapdragon 8 Elite.