Такой шаг стал одним из мероприятий, посвященных празднованию 30-летия PlayStation.

Владельцы консолей PS5 в понедельник утром, возможно, были удивлены, когда они загрузили свои игровые устройства и были встречены анимацией и звуком запуска оригинальной PS1. Это стало отличным сюрпризом и частью нового обновления функций PlayStation 5, выпущенного 2 декабря, которое отдает дань уважения первой консоли PlayStation, выпущенной компанией Sony 30 лет назад.

В рамках обновления к 30-й годовщине в PS5 было добавлено пять новых тем, четыре из которых относятся к консолям предыдущего поколения — PS4, PS3, PS2 и PS1, а одна является специальной юбилейной темой. После установки обновления пользователи могут получить доступ к ретро-дизайну, перейдя в Настройки PlayStation 30th Anniversary, а затем щелкнув меню «Внешний вид и звук». Оттуда они могут настроить внешний вид и пользовательский интерфейс PlayStation 5 в соответствии с предпочитаемым поколением PlayStation. Примечательно, что обновление также добавляет культовую анимацию загрузки PS1 вместе с любимой фанатами темой запуска, которая по-прежнему звучит так же великолепно, как и 30 лет назад.

Владельцы PS5, как и следовало ожидать, недовольны тем, что эти ретро-темы не являются постоянным дополнением и в конечном итоге будут удалены с консолей. Некоторые фанаты даже создали петицию на Change.org, призывая Sony пересмотреть свое решение и оставить их навсегда.

Напомню, что сегодня, 3 декабря PlayStation исполняется 30 лет, и это обновление является лишь одним из многих специальных мероприятий, которые Sony запланировала, чтобы отпраздновать историю небывалого успеха консолей PlayStation. Компания также выпустила новое видео с благодарностью фанатам и игровому сообществу и начала распродажу в честь 30-летия, предлагая большие скидки на более чем 500 игр и аппаратных устройств.