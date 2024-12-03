Компания выпустила несколько тизеров перед выпуском, но не сообщила о какой именно модели идет речь.

Остался всего день до того, как Intel представит свои графические процессоры Battlemage следующего поколения, и уже известно о нескольких партнерах по производству видеокарт, анонсирующих свои собственные пользовательские версии. Первая — ASRock, которая подготовила свои графические ускорители Steel Legend Arc B580 и Challenger Arc B570, а вторая — Maxsun, анонсировавшая графическую карту с тремя вентиляторами, которая должна быть выпущена, когда Intel официально представит свою референсную версию.

Третья и последняя на данный момент компания — GUNNIR. Фактически, GUNNIR анонсировала свой пользовательский графический ускоритель Arc Battlemage ещё до Maxsun. В своих тизерах на Weibo компания показала графический процессор с разных сторон. На одном показан вентилятор радиатора GUNNIR, а на другом — графический ускоритель сбоку, раскрывающий его радиатор и название Intel Arc.

Первый тизер, опубликованный три дня назад, раскрывает официальную дату презентации 4 декабря 2024 года, что на день позже официальной даты презентации Intel.

Похоже, это своего рода указание на то, что графическая карта Arc Battlemage от GUNNIR будет иметь заводской разгон или позволит увеличить тактовую частоту выше 2,8 ГГц с помощью ручного разгона. Хотя пока не известно, будет ли это модель Arc B580 или Arc B570, возможно, это первый вариант, поскольку большинство сообщений раскрывали графический процессор Arc B580.

Графические процессоры Intel Battlemage будут основаны на архитектуре Xe2-HPG с 20 ядрами Xe2 на Arc B580 и 18 ядрами Xe2 на Arc B570. Это бюджетные предложения компании, с 12 ГБ и 10 ГБ памяти GDDR6 соответственно.