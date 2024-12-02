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AMD Radeon RX 8800 XT на 45% опережает RX 7900 XTX в трассировке лучей
Грядущая Radeon RX 8800 XT предположительно находится на одном уровне с RTX 4080 в растровой обработке и при этом потребляет меньше энергии

 Последний слух о графических процессорах AMD RDNA 4 сегодня появился от участника форума Chiphell, zhangzhonghao, который ранее раскрыл даты запуска Ryzen 7 9800X3D, оказавшиеся точными, а также поделился информацией о будущих графических процессорах AMD, таких как линейка UDNA следующего поколения. В своем последнем сообщении на форуме он говорит о предстоящем флагмане Radeon RX 8800 XT.

 Утверждается, что графические процессоры AMD RDNA 4 официально поступят в массовую стадию производства в середине декабря, то есть всего через несколько недель. Это соответствует дате выпуска графических процессоров в первом квартале 2025 года, в то время как презентация состоится на выставке CES 2025. Говорят, что топовой видеокартой в линейке является Radeon RX 8800 XT, хотя структура наименования может быть неофициальной, и AMD может в конечном итоге использовать другую систему наименования для своей новой линейки RDNA 4.

 Что касается подробностей, то упоминается, что графическая карта AMD Radeon RX 8800 XT (RDNA 4) будет иметь на 25% меньшее энергопотребление, чем Radeon RX 7900 XTX. RX 7900 XTX потребляет в среднем около 350 Вт энергии в играх, поэтому можно ожидать потребление около 250-270 Вт для графического процессора RDNA 4 на основе Navi 48. Это примерно то же самое, что и у RTX 4070 Ti и ее варианта SUPER, которые потребляют в играх примерно столько же энергии.

 Что касается производительности, то, как говорят, графический ускоритель AMD Radeon RX 8800 XT обеспечивает более чем 45%-ный прирост производительности в трассировке лучей в таких играх, как Resident Evil 4 Remake. Кроме того, множество других популярных игр были протестированы с аналогичным или большим приростом производительности. Сама компания AMD уже подтвердила, что трассировка лучей и ИИ получат значительные улучшения в следующем поколении видеокарт.

 Что касается производительности растеризации, то, как говорят, видеокарта соответствует по данному показателю RTX 4080 и RTX 4080 SUPER, что звучит очень неплохо, если принять во внимание более низкое энергопотребление.

 Похоже, что нас ожидают интереснейшие баталии между картами серий RTX 5070 и RX 8800. Видеокарта займет массовый сегмент, поэтому цена будет иметь решающее значение.  При таком уровне производительности можно ожидать, что цена на карты будет находиться в пределах 500 долларов США.

#amd #nvidia #видеокарты #видеокарты amd #rtx 4080 #rx 7900 xtx #rdna 4 #radeon rx 8800 xt
Источник: wccftech.com
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