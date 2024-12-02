Snapdragon 8s Elite, как ожидается, будет иметь лучшую производительность, чем Snapdragon 8 Gen 2, а первым смартфоном с новым чипсетом может стать устройство от Xiaomi

Компания Qualcomm работает над своим первым субфлагманским чипсеом Snapdragon 8s Gen 3, в качестве усовершенствованной версии прошлогоднего флагманского чипсета Snapdragon 8 Gen 3, сохранив при этом то же основное ядро.

Сообщается, что чип под кодовым названием SM8735 уже появился в базе данных Xiaomi HyperOS. Хотя его официальное название пока остается неизвестным, ходят слухи, что он может называться Snapdragon 8s Elite. Первую информацию о грядущей новинке представил вездесущий инсайдер Digital Chat Station с Weibo.

Согласно данным инсайдера, Snapdragon 8s Elite по производительности окажется где-то между Snapdragon 8 Gen 2 и 8 Gen 3. Это согласуется с позиционированием Snapdragon 8s Gen 3, который продемонстрировал несколько более низкую производительность по сравнению со своим флагманским аналогом.

Однако, в отличие от Snapdragon 8s Gen 3, в котором использовалось то же основное ядро, что и в Snapdragon 8 Gen 2, специфика ядер Snapdragon 8s Elite остается неясной. Qualcomm представила свои собственные ядра Oryon, разработанные по индивидуальному заказу, вместе с моделью Snapdragon 8 Elite, но неизвестно, последуют ли Snapdragon 8s Elite его примеру или будет придерживаться стандартных характеристик компании ARM.

Несмотря на отсутствие подробной информации, Digital Chat Station предполагает, что первые смартфоны на базе Snapdragon 8s Elite появятся на рынке примерно в апреле следующего года.

Утечка также предполагает возможность использования устройств, оснащенных аккумулятором емкостью 7000 мАч, в паре с этим чипсетом. Xiaomi, по-видимому, является вероятным кандидатом на дебютное появление подобного смартфона, поскольку в предыдущем сообщении упоминался разрабатываемый телефон Xiaomi со Snapdragon 8s Elite, аккумулятором емкостью 7000 мАч и зарядкой мощностью 90 Вт.

Этот телефон может стать преемником Xiaomi Civi 4 Pro, который дебютировал в качестве первого устройства на базе Snapdragon 8s Gen 3.