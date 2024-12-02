Новинка станет очередным дополнением к широкому ассортименту игровых мониторов компании с неплохими характеристиками и по доступной цене.

AOC выпустила новый игровой монитор Q27G41E на китайском рынке. Стоимость монитора составляет 849 юаней (117 долларов США), который уже можно приобрести на JD.com.

Игровой монитор Q27G41E оснащен 27-дюймовым Fast IPS-дисплеем с разрешением 2560×1440 пикселей и частотой обновления 180 Гц. Он имеет время отклика 1 мс (GTG), что делает его идеальным для динамичных игр, сводя к минимуму размытость изображения и ореолы.

Монитор поддерживает HDR10, улучшая детализацию как в ярких, так и в темных сценах, а также оснащен технологией Adaptive Sync для устранения разрывов и заиканий экрана для плавного игрового процесса. Кроме того, он поддерживает MBR Sync, фирменную технологию синхронизации кадров, которая повышает четкость изображения, уменьшая двоение и размытость изображения при движении, сохраняя при этом постоянную высокую яркость.

Монитор имеет 100% охват цветовой гаммы sRGB с точностью профессионального уровня (Delta E<2), оснащен 8-битным цветом с 93% охватом цветовой гаммы DCI-P3 и статическим коэффициентом контрастности 1000:1, что обеспечивает яркие и точные цвета.

Q27G41E имеет пиковую яркость 300 кд/м2 и низкое излучение синего света для комфорта глаз, а также затемнение DC. Кроме того, новинка включает несколько предустановленных режимов, таких как мультимедиа, чтение и офис, для удовлетворения различных сценариев использования устройства.

Монитор Q27G41E оснащен технологией Dark Boost для улучшения видимости в темных областях и ярких сценах. Он также включает настраиваемое программное обеспечение G-MENU для персонализации яркости, цвета и игровых настроек, таких как динамическое перекрестие и настройка масштабирования снайперской цели.

Для подключения монитора к источнику изображения предусмотрены порты HDMI 2.0, DisplayPort 1.4. Он имеет прочную конструкцию с возможностью настенного крепления VESA (100 мм x 100 мм) и регулируемым углом наклона от -5° до 23°.

Это не первый монитор, представленный компанией AOC на этой неделе. Ранее AOC представила свой 26,5″ новый игровой монитор с QD-OLED дисплеем с впечатляющей частотой обновления 480 Гц, пиковой яркостью 1300 кд/м2 и временем отклика GTG 0,03 мс.