Смартфон должен стать переименованной версией Redmi K80 Pro и первым устройством Poco с названием Ultra.

Бренд POCO готов представить свой следующий флагманский смартфон POCO F7 Ultra. Недавние сертификации, включая список на платформе FCC, предоставили подробный обзор функций и спецификаций устройства, намекая на его скорый дебют. Для поклонников высокопроизводительных смартфонов компании Xiaomi грядущая новинка может стать следующим большим обновлением.

Согласно базе данных FCC, устройство с номером модели «24122RKC7G» будет поставляться в трех конфигурациях: 12 ГБ/256 ГБ, 12 ГБ/512 ГБ, а также 16 ГБ/512 ГБ. Оно будет запущено с оболочкой HyperOS 2 от Xiaomi, в основе которой лежит ОС Android 15 и будет поддерживать сети 5G, 4G LTE, беспроводные интерфейсы Bluetooth BR/EDR/LE, NFC и Wi-Fi 7. Предыдущий список IMEI уже показал, что номер модели «24122RKC7G» принадлежит именно POCO F7 Ultra.

Согласно более ранним сообщениям, POCO F7 Ultra, как ожидается, станет переименованной версией Redmi K80 Pro, модели, которая уже завоевала популярность у китайских пользователей. Тем не менее в настоящее время не подтверждено, будет ли Poco F7 Ultra точной копией Redmi K80 Pro или будет поставляться с некоторыми улучшениями (или ухудшениями) для мирового рынка.

Напомню, что Redmi K80 Pro оснащен 6,67-дюймовым OLED-дисплеем TCL M9 разрешением 2K (3200×1440 пикселей), частотой обновления LTPS 120 Гц, глубиной цвета 12 бит и пиковой яркостью 3200 кд/м2.

Смартфон работает на флагманском чипсете Snapdragon 8 Elite, созданном по 3-нм техпроцессу, с 45%-м повышением производительности центрального процессора и 44%-м повышением производительности графического процессора по сравнению с предшественником. Также новинка может похвастаться собственным игровым чипом D1, памятью LPDDR5X, хранилищем UFS 4.0 и функцией Rage Engine 4.0 для улучшения охлаждения необходимого для высокой стабильности и производительности в играх.

Тройная камера включает в себя основной датчик разрешением 50 МП с OIS, сверхширокоугольную камеру на 32 МП с углом обзора 120° и телеобъектив разрешением 50 МП с плавающей линзой и 2,5-кратным оптическим увеличением, 20-кратным цифровым увеличением и функцией макросъемки. Фронтальная камера имеет разрешение 20 МП и позволяет получить высококачественные селфи и видеозвонки.

Автономность смартфона обеспечивается аккумуляторной батареей емкостью 6000 мАч с проводной зарядкой мощностью 120 Вт и беспроводной зарядкой на 50 Вт. Также телефон имеет специальный чип быстрой зарядки Surge G3 и систему управления аккумулятором Surge G1, которые оптимизируют использование аккумулятора, продлевая срок его службы и снижая скорость деградации.