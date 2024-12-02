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iQOO готовит к выходу смартфон iQOO Neo 10R
Смартфон должен дебютировать в Индии, но подробностей о его характеристиках пока нет, но предполагается, что он является переименованным IQOO Neo 10 или Neo 10 Pro

 Когда несколько дней назад в Китае была представлена серия iQOO Neo 10, предполагалось, что по крайней мере одна из моделей поступит в продажу в других странах. Теперь новая утечка сообщает, что бренд iQOO действительно выпустит новый смартфон серии Neo 10 за пределами Китая. Однако название телефона, похоже, намекает на то, что это переименование существующих смартфонов Neo 10 или совершенно другое устройство.

 Согласно сообщению от инсайдера Абишека Ядава, iQOO выпустит новый смартфон под названием iQOO Neo 10R. Устройство будет анонсировано в Индии и будет доступно в трех конфигурациях. Базовая модель будет иметь 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти, средняя — 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти, а топовая версия получит 12 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 ГБ.

 Хотя это первый раз, когда серия Neo получит к названию дополнительную букву "R", пока недостаточно подробностей, чтобы точно говорить, является ли это устройство переименованным iQOO Neo 10 или iQOO Neo 10 Pro. Известно, что многие производители нередко выпускают одно и то же устройство на разных рынках под разными названиями, и примером является китайская версия iQOO Neo 9, которая продается за пределами Поднебесной под названием iQOO Neo 9 Pro.

 Также возможно, что iQOO Neo 10R будет совершенно непохожим на iQOO Neo 10 и Neo 10 Pro, продаваемых в Китае. В любом случае, по мере приближения официального запуска устройства должно появиться больше подробностей о нём.

 Дата запуска iQOO Neo 10R в Индии в настоящее время неизвестна. Пока не было представлено никаких тизеров, но, похоже, он не будет анонсирован 3 декабря вместе с iQOO 13.

#смартфоны #iqoo #смартфоны iqoo #iqoo neo 10 #iqoo neo 10 pro #iqoo neo 10r
Источник: notebookcheck.net
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Появились подробности о трех новых смартфонах Nothing Phone (3)
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