Компьютер может похвастаться широким набором портов, а также интерфейсом OCuLink (PCIe 4.0 x4) для подключения внешней видеокарты

Компания Aoostar выпустила на китайский рынок свой новейший мини-ПК под названием Gem 12 Pro Max. Он станет более продвинутой моделью ранее выпущенного в этом году Gem 12 Pro.

Новый Gem 12 Pro Max сочетает в себе компактный дизайн с размерами 13×13×6 см с прочным корпусом из алюминиевого сплава, изготовленным с использованием передовых процессов, таких как обработка на станках с ЧПУ и анодирование. Он оснащен дополнительным дисплеем для отображения фотографий, фонов, времени и мониторинга в реальном времени.

Система поставляется с процессором серии AMD Ryzen 8040, таким как, например, Ryzen 7 8845HS, который представляет собой 8-ядерный и 16-поточный чип на архитектуре Zen 4. Этот процессор работает на базовой тактовой частоте 3,8 ГГц и достигает максимальной тактовой частоты 5,1 ГГц в режиме ускорения, обеспечивая исключительную скорость и эффективность.

В качестве графики в мини-ПК используется встроенное решение AMD Radeon 780M, которое может похвастаться 12 вычислительными модулями на основе архитектуры RDNA3. Этот интегрированный графический процессор поддерживает аппаратное кодирование/декодирование AV1 и обеспечивает ускорение ИИ с производительностью 16 TOPS, что делает его идеальным для игр, многозадачности и различных творческих задач.

Aoostar Gem 12 Pro Max поддерживает двухканальную память DDR5 со скоростью до 5600 МГц, причем каждый слот поддерживает до 64 ГБ, что обеспечивает максимальную емкость в 128 ГБ. Для хранения данных в ПК предусмотрено два слота M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4, что позволяет создать хранилище емкостью до 2 ТБ с помощью высокоскоростных твердотельных накопителей.

Для охлаждения система использует усовершенствованный радиатор VC, который позволяет рассеивать мощность до 75 Вт, настраиваемую через BIOS. Мини-ПК оснащен двумя портами Ethernet 2,5 Гбит/с и беспроводными интерфейсами Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

Что касается возможностей подключения, то пользователю доступен порт USB4, полнофункциональный порт USB-C, HDMI 2.1, DP 2.1 и порты USB 3.2 Gen2 и USB 2.0. Aoostar Gem 12 Pro Max также оснащен интерфейсом OCuLink (PCIe 4.0 x4) для подключения внешней графической карты или расширения системы хранения, обеспечивая гибкость использования компьютера в зависимости от предпочтений пользователя.

Устройство поддерживает дисплеи 4K 120 Гц и 8K 60 Гц, а также оснащено разблокировкой по отпечатку пальца, совместимой с Windows Hello.

Мини-ПК Gem 12 Pro Max доступен в нескольких конфигурациях для удовлетворения различных потребностей. Стоимость базовой версии составляет 2299 юаней (317 долларов США). Другие варианты включают 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ за 3099 юаней (428 долларов США), 32 ГБ ОЗУ и 1 ТБ за 3399 юаней (469 долларов США), а топовая версия имеет 64 ГБ ОЗУ и накопитель на 2 ТБ за 4599 юаней (635 долларов США). Устройство поступит в продажу с 11 декабря.