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Графическая производительность APU Strix Halo LP на 25% превышает Radeon 890M
APU Strix Halo LP предположительно имеет восемь ядер Zen 5 и iGPU, который может соперничать с Nvidia GeForce RTX 3050 Max-Q

 Ещё в мае появилось сообщение, что AMD собирается выпустить как минимум четырех различных модели в линейке Strix Halo:

 - флагманский Strix Halo APU с 16 ядрами Zen 5 и 40 вычислительными блоками RDNA 3.5;

 - средний Strix Halo в двух модификациях с 8 ядрами и 32 CU;

 - начальный Strix Halo LP с 6/8 ядрами Zen 5 и 20 CU.

 Сообщение стало известным благодаря известному инсайдеру Moore's Law Is Dead, который теперь раскрыл еще несколько подробностей.

 Сообщается, что Strix Halo Low-Power (LP) имеет 8x ядер Zen 5 и 20 CU RDNA 3.5 Инсайдер предполагает, что APU будет иметь 128-битную шину, которая, согласно предыдущему утверждению, может обеспечить встроенной графике общую пропускную способность 135 ГБ/с.

 Интересно, что источник Moore's Law Is Dead также заявил о 16 МБ кэша Infinity для iGPU Radeon 8000S Strix Halo LP. Наличие 16 МБ, хотя и не такое большое, как у настольных карт начального уровня, таких как RX 7600 XT, но даст чипу Strix Halo LP столь необходимую поддержку, учитывая довольно низкую пропускную способность в 135 ГБ/с.

 Также инсайдер сообщает, что встроенная графика в Strix Halo LP должна обеспечить производительность на уровне RTX 3050 Max-Q, поскольку APU предназначен для прямой конкуренции с ноутбуками на базе RTX 3050 W Max-Q и процессорами Core i7. Поскольку Intel отказалась от бренда Core i, то речь идет о Core Ultra 7.

 Стоит отметить, что RTX 3050 Max-Q в среднем набирает 4448 баллов в 3DMark Time Spy Graphics. По сравнению со средним баллом Radeon 890M, RTX 3050 Max-Q на 26% быстрее. Таким образом, если iGPU Strix Halo LP обеспечивает производительность, подобную RTX 3050, можно ожидать, что самый слабый APU Strix Halo будет на целых 26% быстрее в графике, чем Radeon 890M.

 Наконец, инсайдер также сообщил, что, хотя AMD может выпустить модели Strix Halo, которые потребляют меньше 105 Вт, текущий план компании заключается в том, чтобы сохранить линейку Strix Point для сегмента 15-54 Вт.

 К счастью, мероприятие CES 2025 всего через месяц, и AMD, похоже, запланировала широкую программу, включая возможную презентацию Strix Halo. Так что скоро мы узнаем, действительно ли Strix Halo LP существует и как он себя показывает на фоне текущих предложений AMD.

#amd #процессоры #процессоры amd #apu amd #strix point #radeon 890m #strix halo
Источник: notebookcheck.net
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