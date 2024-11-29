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iQOO представила смартфоны серии Neo10
В серию вошли два смартфона, которые являются доступными устройствами с флагманскими чипсетами

 Бренд iQOO сегодня официально запустил в Китае смартфоны новой серии Neo10 с упором на высокую производительность, благодаря мощным процессорам, также имеющим обновленный дизайн модуля камеры и новый программный функционал. В серию войдут две модели: стандартный Neo10 и премиальный Neo10 Pro.

 Серия Neo10 может показаться знакомой при сравнении с прошлогодней серии Neo9 из-за ее почти идентичного дизайна. Однако есть в новых смартфонах несколько интересных изменений. Верхняя и боковые рамки теперь тоньше и имеют размер всего 1,4 мм. Хотя сама рамка по-прежнему сделана из пластика, модуль камеры на задней панели имеет переработанный дизайн.

 iQOO Neo10 и Neo10 Pro оснащены плоским LTPO-экраном с диагональю 6,78 дюйма, разрешением 1,5K+ и частотой обновления 144 Гц. Дисплей может похвастаться глобальной пиковой яркостью до 1800 кд/м2 и локальной пиковой яркостью до 4500 кд/м2. Таким образом пользователи получают очень яркий дисплей с отличной цветопередачей, что делает его идеальным как для игр, так и для просмотра мультимедиа контента. В прошлой серии Neo9 эти показатели были 1400 кд/м2 и 3000 кд/м2 соответственно.

 Оба телефона оснащены усовершенствованным 3D-ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, что также является повышением характеристик по сравнению с оптическим сканером в серии Neo9.

 Что касается производительности, то тут телефоны не ударили в грязь лицом. Стоит отметить, что устройства Neo10 получили собственный игровой чип Q2, как в iQOO 13, при этом Neo10 оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 3, а Neo10 Pro работает на базе флагманского чипсета Dimensity 9400. Чтобы поддерживать длительную и стабильную работу смартфонов, они получили надежную систему охлаждения площадью 6400 мм2

 Время автономной работы является ещё одной сильной стороной смартфонов серии Neo10, поскольку обе модели оснащены большой батареей емкостью 6100 мАч, что на 1000 мАч превышает по этому показателю серию Neo9. Благодаря быстрой зарядке мощностью 120 Вт и поддержке протокола PPS 100 Вт телефоны заряжаются до 50% за 15 минут, гарантируя высокую автономность и возможность быстрого восполнения заряда.

 Что касается фотографических возможностей, то и Neo10, и Neo10 Pro оснащены основной камерой на 50 мегапикселей с датчиком Sony IMX921, предлагающим впечатляющие возможности фотосъемки. Кроме того, модель Pro оснащена сверхширокоугольной камерой разрешением 50 МП, а стандартная версия предлагает сверхширокоугольный объектив на 8 МП.

 Обе модели оснащены оптической стабилизацией изображения и новым поколением бионической технологии человеческого глаза VCS, что обеспечивает четкие и стабильные снимки в различных условиях. Производитель также оснастил смартфоны несколькими флагманскими алгоритмами обработки изображений для улучшения ночных сцен и портретов.

 iQOO Neo10:

12 ГБ и 256 ГБ: 2299 юаней;

16 ГБ и 256 ГБ: 2499 юаней;

12 ГБ и 512 ГБ: 2699 юаней;

16 ГБ и 512 ГБ: 2999 юаней;

16 ГБ и 1 ТБ: 3499 юаней.

 iQOO Neo10 Pro:

12 ГБ и 256 ГБ: 3199 юаней;

16 ГБ и 256 ГБ: 3399 юаней;

12 ГБ и 512 ГБ: 3499 юаней;

16 ГБ и 512 ГБ: 3799 юаней;

16 ГБ и 1 ТБ: 4299 юаней.

#смартфоны #iqoo #смартфоны iqoo #iqoo neo 9 #iqoo neo 10 #iqoo neo 10 pro #iqoo neo10
Источник: gizmochina.com
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