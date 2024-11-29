Claw 8 AI+ является одной из двух игровых карманных консолей MSI, которые недавно стали доступны для предварительного заказа

На прошлой неделе в сети появилась информация, что портативная консоль Claw 8 AI+ появилась на сайте CES в качестве номинанта на премию CES 2025 Innovation Award Honoree. В конечном итоге, казалось, что следующий игровой карманный компьютер компании MSI должен выйти в начале 2025 года. Однако два розничных продавца предположили, что это может быть совсем не так.

В частности, магазины Amazon US и Excaliber PC выставили 8-дюймовый игровой карманный компьютер в США по цене 899 долларов, а полноценный релиз устройства запланирован на следующий месяц. Хотя на момент публикации Claw 8 AI+ отсутствует на складе Amazon, но по-прежнему можно оформить предварительный заказ на устройство через Excaliber PC со следующими характеристиками оборудования:

- 8-дюймовый IPS дисплей, 1080p, 120 Гц VRR, 500кд/м2;

- процессор Intel Core Ultra 7 258V;

- 32 ГБ LPDDR5X-8533 ОЗУ и накопитель SSD на 1 ТБ;

- аккумулятор на 80 Вт·ч.

Согласно данным портала VideoCardz.com, также будет вариант консоли с процессором Core Ultra 7 256V и 16 ГБ ОЗУ на чипе. Однако никаких доказательств этого пока не наблюдается. Независимо от этого, все версии Claw 8 AI+ будут иметь размеры 299 x 123 x 24 мм и массу 794 г. Таким образом, новейшая игровая портативная консоль от MSI будет намного больше, тяжелее и дороже, чем Asus ROG Ally X и даже собственная консоль Claw 7 AI+, которая также поступила в продажу сегодня.