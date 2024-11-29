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Inno3D подтверждает дебют GeForce RTX 50 на выставке CES 2025
Представитель бразильского отделения также сообщил, что видеокарта будет доступна уже через три недели, но, вероятно, только для партнеров Nvidia

 Ни для кого не является секретом, что компания Nvidia вскоре выпустит новое поколение потребительских видеокарт RTX 50, которые придут на замену существующей линейки GeForce RTX 40. Кроме того, в одной из последних утечек появилась информация не только о GeForce RTX 5090, но и об эксклюзивной для Китая модели GeForce RTX 5090D. Также другие источники предполагают, что GeForce RTX 5070 или GeForce RTX 5070 Ti тоже могут появиться в продаже вскоре после топовых моделей.

 Сегодня представитель компании Inno3D был замечен за обсуждением GeForce RTX 5090 во время проведения прямой трансляции и общения с пользователями. Как сообщается, представитель компании заявил, что Nvidia официально анонсирует видеокарту на выставке CES 2025 в январе, что сама Nvidia пока не подтвердила. Nvidia со своей стороны лишь сообщила, что генеральный директор Дженсен Хуан выступит с программной речью 6 января на выставке CES 2025 в Лас-Вегасе.

 Более того, тот же представитель изначально утверждал, что GeForce RTX 5090 будет доступна всего через три недели. Другими словами, это произойдет примерно в третью неделю декабря, если не считать даты прямой трансляции. Как отмечает портал VideoCardz.com, этот срок, скорее всего, связан со временем, когда Nvidia может начать поставки ранних версий GeForce RTX 5090 своим партнерам, таким как Inno3D, а не с датой их появления на полках магазинов. Если это так, следовательно, грядущий флагманский графический ускоритель GeForce RTX 5090 уже поступил в массовое производство. Более того, весьма вероятно, что это касается и более доступных моделей: GeForce RTX 5080 и GeForce RTX 5070, а также GeForce RTX 5070 Ti.

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Источник: notebookcheck.net
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