Глобальная версия Xiaomi 15 появилась на сертификации FCC, где отсутствует топовая версия смартфона

Xiaomi выпустила свою очередную флагманскую серию смартфонов 2024 года Xiaomi 15 в Китае еще в октябре. Работающая на новейшем чипсете Snapdragon 8 Elite, серия представила значительные улучшения как в дизайне, так и в производительности.

Хотя до сих пор телефоны были доступны только на китайском рынке, недавний список на сайте сертификации FCC (Федеральной комиссии по связи) предполагает, что глобальный запуск может состояться совсем скоро.

База данных сертификационной организации показывает, что глобальная версия Xiaomi 15 будет поставляться в двух вариантах: 12 ГБ ОЗУ с 256 ГБ памяти и 12 ГБ ОЗУ с 512 ГБ памяти. Важно отметить, что китайская версия также доступна в конфигурации с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти, что в плане максимальных характеристик оставляет пользователей по всему миру не у дел.

Появление телефона в списке FCC дополнительно подтверждает, что устройство прошло основные испытания системы связи и безопасности, которые требуются для его продажи на зарубежных рынках.

Хотя конкретные подробности о глобальной версии Xiaomi 15 остаются ограниченными, можно ожидать, что она будет во многом копировать характеристики китайской модели.

Xiaomi 15 будет работать на базе процессора Snapdragon 8 Elite, созданного на 3-нм техпроцессе TSMC. Он включает в себя специальное ядро Oryon, работающее на тактовой частоте 4,32 ГГц, в сочетании с графическим процессором Adreno 830.

Глобальная версия будет оснащена 6,36-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 1200 x 2670 пикселей. Экран поддерживает динамическую частоту обновления от 1 до 120 Гц и обеспечивает пиковую яркость 3200 кд/м2, а также сертификацию Dolby Vision и HDR10+ для высочайшего качества изображения.

Что касается камер, то Xiaomi 15 будет поставляться с задним модулем из трёх камер, каждая из которых обеспечивает разрешение 50 МП. Они включают широкоугольный, сверхширокоугольный и телеобъектив с 3-кратным увеличением. Стоит отметить, что система камер модели Pro отличается только телеобъективом, который обеспечивает более высокий 5-кратный оптический зум.

С точки зрения автономности и зарядки стандартная модель получает существенное обновление. Новые смартфоны получили аккумулятор на 5400 мАч, что значительно больше 4610 мАч в прошлогоднем Xiaomi 14. Кроме того, смартфон поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт, а также беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и обратную беспроводную зарядку мощностью 10 Вт.

Серия Xiaomi 15 работает на базе оболочки HyperOS 2.0, основанной на Android 15, предлагая новые функции на основе искусственного интеллекта и усовершенствованный пользовательский интерфейс.

Хотя дата выхода смартфонов во всем мире пока не разглашается, но судя по предыдущим графикам выпуска Xiaomi, вполне вероятно, что глобальный выход Xiaomi 15 состоится в феврале или марте 2025 года.