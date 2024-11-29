Официальный анонс видеокарт состоится 3 декабря.

Грядущая неделя должна стать очередной вехой в истории развития графических карт компании Intel. Сегодня в сети появилась информация, что на следующей неделе компания Intel собирается анонсировать свои дискретные видеокарты нового поколения, которые получили название Battlemage. Первыми моделями на базе архитектуры Xe2-HPG, которые станут доступны для покупки будут видеокарты Arc B580 и Arc B570, что подтвердила сама компания Intel своим партнерам.

Согласно имеющейся информации, компания Intel представит серию Arc Battlemage 3 декабря, то есть менее чем через неделю. В этот день Intel, как ожидается, подтвердит выпуск двух графических карт: Arc B580 и Arc B570. Кроме того, подтверждено, что Intel представит свою версию видеокарт линейки Limited Edition, которая является референсным дизайном Intel.

Утверждается, что первые обзоры начнут публиковаться 12 декабря, что, по-видимому, также является датой запуска новой серии. Судя по всему, Intel планирует разделить эмбарго на обзоры для своих собственных моделей Limited Edition и индивидуальных дизайнов от партнеров. Обзоры и запуск моделей партнеров, как ожидается, состоятся на день позже.

Ключевые даты серии Intel Arc Battlemage:

- анонс - 3декабря;

- запуск и обзоры моделей Intel Limited Edition - 12 декабря;

- выход обзоров кастомных моделей от партнеров - 13 декабря.

На данный момент компания Intel не сообщает общественности о своих планах, относящихся к выпуску видеокарт топового и бюджетного уровня. Эта информация вполне может быть обнародована во время анонса видеокарт первой волны. Однако вполне очевидно, что ключевым для компании Intel является самый прибыльный и массовый рынок, внимание к которому у пользователей наиболее высокое. Именно к нему и относятся модели Intel Arc B580 и Arc B570. Так как выход новых моделей от Nvidia и AMD ожидается только в начале следующего года, то у видеокарт Intel есть все шансы забрать определенную долю рынка у конкурентов.

Утечка спецификаций карты Intel Arc B580 предполагает, что новинка получит 20 ядер Xe2, в то время как модель Arc B570, по слухам, будет включать 18 ядер нового поколения Xe2. Компания Intel пока не опубликовала полные спецификации своих видеокарт, однако теперь компания обращается к средствам массовой информации по поводу предстоящего анонса и запуска видеокарт.