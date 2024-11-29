Новый мини-ПК станет отличным выбором для компаний, использующих мониторы с аналоговыми разъемами

Компания ASRock анонсировала свой очередной мини-ПК, получивший название «Mars RPL». Новинка имеет объем всего 0,7 литра и будет работать на базе процессоров компании Intel, относящихся к моделям малой мощности и входящих в линейку Intel Raptor Lake-U.

Целевой аудиторией нового компактного и тонкого компьютера ASRock являются корпоративные пользователи и бизнес о чем намекает использование в устройстве разъема D-Sub, который всё ещё повсеместно используется на мониторах корпоративных пользователей, крайне редко меняющих своё оборудование. Подобные компактные системы являются отличным способом обновления полноразмерных настольных компьютеров в различных компаниях, не требующих мощных ПК, основным предназначением которых являются офисные приложения и бухгалтерия. Кроме того, не все предприятия готовы переходит на новейшие мониторы, которые уже не используют порт D-sub. Это делает новый мини-ПК своеобразной системой plug-and-play, не требующей использования адаптеров.

Стоит однако отметить, что Mars RPL не является анахронизмом и может предоставить широкие возможности подключения современных мониторов. Система от ASRock оснащается такими портами, как Thunderbolt 4/USB 4.0 с разъемом USB Type-C, четырьмя портами USB 3.2 Type-A и двумя уже не молодыми, но весьма востребованными портами USB 2.0.

Мини-ПК также оснащен двумя портами M.2 для подключения твердотельных накопителей. Один порт имеет интерфейс PCIe Gen4, а другой совместим с устройствами на базе PCIe Gen3. Кроме того, новинка получила разъем SATA M.2. и поддержку карт памяти стандарта SD.

Компьютер ASRock Mars RPL может быть укомплектован двумя процессорами, включая 10-ядерный Intel Core i5-1335U и процессор начального уровня Celeron 7305.

Характеристики серии Mars RPL:

• Форм-фактор: Мини-ПК объемом 0,7 литра;

• ЦП: процессор Intel Core i5-13350 13-го поколения (Raptor Lake-U);

• Память: поддержка двухканальной памяти DDR5-5200 МГц объемом до 96 ГБ.

Видеовыходы:

• 1x Intel® Thunderbolt 4;

• 1 x HDMI;

• 1 x D-Sub;

• 1x USB Type-C Alt Mode (поддерживает мощность 20 В).

Система хранения:

• 1 x Разъем Hyper M.2 (PCIe Gen4 x4);

• 1x Разъем Ultra M.2 (PCIe Gen3 x4 и SATA3 6,0 Гбит/с);

• 1 x Устройство чтения карт SD.

Порты USB:

• 1x USB 4.0 Thunderbolt 4 Type-C;

• 4 x USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с);

• 2 x USB 2.0.

Информация о ценах компьютера пока отсутствует, а все характеристики устройства можно найти на сайте ASRock по данной ссылке.