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Honor 300 Pro получил чипсет Snapdragon 8 Gen 3 с пониженными частотами
Сегодня в сети появились результаты тестирования смартфона в Geekbench, база данных которого раскрыла значительное снижение тактовых частот всех ядер чипсета Snapdragon 8 Gen 3, используемого в Honor 300 Pro

 Предстоящие смартфоны серии Honor 300 должны выйти 2 декабря. Компания уже официально раскрыла дизайн модели Honor 300 Ultra, а рекламные изображения стандартной модели попали в сеть ещё раньше.

 Теперь предполагаемый промежуточный вариант Honor 300 Pro появился в базе данных Geekbench. Ранее стало известно, что телефон будет использовать прошлогодний флагманский чипсет Snapdragon 8 gen 3, но в списке Geekbench раскрываются некоторые интересные подробности.

 В смартфоне используется необычный чипсет. Он имеет стандартную конфигурацию ядер 1+5+2, однако, тактовые частоты имеют необычные значения и составляют для Cortex-X4 3,05 ГГц, для пяти ядер Cortex-A720 2,96 ГГц, а два ядра Cortex-A520 работают на 2,04 ГГц.

 Напомню, что стандартная конфигурация ядер Snapdragon 8 Gen3 включает одно ядро X4 на частоте 3,3 ГГц, три ядра Cortex-A720 на частоте 3,2 ГГц, два ядра Cortex-A720 на 3,0 ГГц, а также два ядра Cortex-A520 на частоте 2,3 ГГц. Графический процессор Adreno 750 в обоих вариантах различий не имеет.

 Таким образом, все ядра ЦП на предполагаемом Honor 300 Pro имеют значительно более низкие тактовые частоты, чем у обычного Snapdragon 8 Gen 3, являющегося флагманским чипсетом прошлого года, который может справиться абсолютно со всеми тяжелыми играми, в то время как серия Honor 300 относится к среднему сегменту.

 Вероятно, телефон не может похвастаться мощной системой охлаждения, которая крайне необходима для работы на максимально возможных тактовых частотах Snapdragon 8 Gen 3, поэтому понижение тактовой частоты, вероятно, призвано достичь наилучшего баланса между производительностью и температурным режимом смартфона.

 Тестовая модель Honor 300 Pro, попавшая в список Geekbench оснащена 16 ГБ оперативной памяти и работает на ОС Android 15. В такой конфигурации и частотами смартфон набрал 2141 балл в одноядерном режиме и 6813 баллов в многоядерном режиме.

 Для сравнения можно привести результаты Xiaomi 14 Pro, который также использует Snapdragon 8 Gen3, но на стандартных частотах. Его результат имеет средний балл в одноядерном режиме 2066 баллов и средний балл в многоядерном режиме 6556 баллов, причем некоторые максимальные результаты достигают значений 2300 баллов и 6900 баллов соответственно.

 Необходимо отметить, что в большинстве реальных сценариев использования чипсеты в смартфонах редко достигают максимальных тактовых частот. Geekbench измеряет пиковую производительность чипа в тестовой среде, но в повседневных задачах пользователи вряд ли увидят существенную разницу в производительности.

 Таким образом, понижение тактовой частоты Snapdragon 8 Gen3 в Honor 300 Pro абсолютно не означает его более низкую производительность у рядовых пользователей. Наоборот, это позволят более надежно использовать смартфон без риска перегрева. Кроме того, более низкие тактовые частоты должны положительно сказаться на времени автономной работы.

#смартфоны #snapdragon 8 gen 3 #смартфоны honor #honor 300 #honor 300 pro #honor 300 ultra
Источник: gizmochina.com
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Honor 300 Pro даже со сниженными частотами Snapdragon 8 Gen 3 показал высокий результат в Geekbench
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