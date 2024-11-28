В настоящее время компания занимает долю в 15 процентов, но всё может измениться к концу года, когда модель Mate X6 войдет в статистику.

Согласно недавнему сообщению Counterpoint Research, китайский технологический гигант зафиксировал рост мировых поставок складных телефонов на 23% в годовом исчислении в третьем квартале 2024 года, хотя общий рынок сократился на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Новость появилась на фоне недавнего запуска флагманской серии Mate 70 от Huawei и складного Mate X6.

Китайский технологический гигант теперь занимает 15% доли мирового рынка складных телефонов, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Исследовательская фирма во многом связывает этот рост с продолжающимся успехом Mate X5 и Pocket 2 в Китае. Эти модели вывели продажи складных телефонов Huawei на новые высоты.

Компания также представила несколько экспериментальных складных моделей на китайском рынке. Например, Nova Flip ориентирован на покупателей с ограниченным бюджетом, ищущих доступный складной вариант.

Кроме того, Huawei является единственным брендом, выпустившим складной телефон с тройным дисплеем для массового рынка. Однако Counterpoint отмечает, что поставки этих экспериментальных устройств были ниже, чем у более известных моделей.

Однако Samsung остается мировым лидером по складным устройствам, несмотря на снижение поставок в третьем квартале на 21%. Huawei с ростом на 23% уверенно занимает второе место, за ней следует Honor с существенным ростом продаж на 121% в годовом исчислении. Замыкает четверку лидеров Motorola, которая также продемонстрировала значительный рост на 164% в годовом исчислении.

Среди всех конкурентов Xiaomi достигла самого высокого роста поставок в годовом исчислении (185%) благодаря глобальному запуску своего первого складного устройства Mix Flip.

Хотя мировой рынок складных телефонов испытал небольшой спад в третьем квартале, стратегический подход и инновационные предложения Huawei обеспечили ей дальнейший успех в этой растущей области. К концу года ситуация может ещё больше улучшиться для Huawei. Всё будет зависеть от того, как покажет себя недавно выпущенный Mate X6.