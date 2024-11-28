Realme Neo 7 станет первым смартфоном линейки Neo, которая теперь является самостоятельной, ранее входившей в линейку GT Neo.

Realme готовится выпустить смартфон Neo 7, первую модель в своей недавно отделенной линейке Neo, ранее являвшейся частью серии GT Neo. Хотя официальная дата выпуска пока неизвестна, компания поделилась некоторыми новыми подробностями о ценах и основных функциях телефона.

Realme подтверждает, что Neo 7 дебютирует в Китае по цене ниже 2499 юаней, что примерно составляет 345 долларов США. Это уверенно помещает телефон в конкурентоспособный средний сегмент. Однако Realme Neo 7 может выделиться с точки зрения своей производительности и времени автономной работы.

Компания Realme утверждает, что грядущий Neo 7 предложит самую высокую производительность, время автономной работы и качество в своем ценовом диапазоне. Подтверждая это, телефон, как сообщается, набрал более 2 миллионов баллов в AnTuTu и имеет емкость аккумулятора более 6500 мАч.

Хотя Realme не подтвердила точный рейтинг IP, они намекнули, что он превзойдет стандарт IP68. Так что, скорее всего, новый Neo 7 получит сертификацию IP69.

По слухам, Realme Neo 7 будет работать на чипсете MediaTek Dimensity 9300+ и аккумулятор емкостью 7000 мАч. Ранее список на китайском сайте сертификации 3C предполагал, что Realme Neo 7, скорее всего, будет выпущен с поддержкой проводной зарядки SuperVOOC мощностью 80 Вт.

Также сообщается, что телефон может получить большой дисплей с разрешением 1,5K. Для сравнения, текущий Realme GT Neo 6 работает на чипсете Snapdragon 8s Gen 3, имеет аккумулятор емкостью 5500 мАч с зарядкой мощностью 120 Вт и 6,78-дюймовый 1,5K AMOLED-дисплей 8T LTPO. Цена на смартфон начинается от 2099 юаней или примерно 290 долларов за вариант с 12 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 ГБ в Китае.