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Видеокарта Intel Arc B580 Limited Edition продается в США за 250 долларов
Получить, однако, её сейчас не получится, так как новинка пока даже ещё официально не анонсирована, но её выход ожидается в декабре

 Почти все свидетельства показывают, что Intel намерена анонсировать по крайней мере один настольный графический ускоритель линейки Battlemage в следующем месяце, которым является Arc B580. Как заметил известный инсайдер momomo_us, Intel, по-видимому, готовит графический процессор Arc B580 Limited Edition за 250 долларов США. Важно отметить, что эта цена в 250 долларов может не отражать рекомендованную производителем розничную цену модели B580 на момент запуска.

 Видеокарта Arc B580, которую можно увидеть в грузовых манифестах, официальных списках розничных продавцов и даже в тестах производительности, по слухам, будет иметь 20 ядер Xe2 или 2560 ALU, 12 ГБ видеопамяти GDDR6 на 192-битном интерфейсе и тактовую частоту 2,85 ГГц, что дает ему 14,6 TFLOPS производительности в режиме FP32. Intel собирается выпустить этот графический процессор до конца года в декабре, хотя пока нельзя подтвердить, планируются ли другие варианты. Графические процессоры Limited Edition основаны на референсном дизайне Intel и производятся в ограниченном количестве. Как видно на примере Arc A770 Limited Edition, эти варианты могут быть сняты с производства относительно быстро.

 Указанные цены на карты Intel варьируются от 246 до 374 долларов. Если сравнивать с другими предложениями, то B580 будет конкурировать с предшественником Arc A580, который стоит на 32% дешевле. Выше в линейке Alchemist находится модель Arc A770 стоимостью 280 долларов, которая к тому же имеет больший объем памяти. Текущее поколение графических процессоров от AMD и Nvidia все еще немного дороже, поэтому у Arc B580 может не быть конкурентов. Однако выход карт Blackwell и RDNA 4 следующего поколения, скорее всего, создадут серьезные проблемы для Intel в бюджетном сегменте.

 Одним из положительных моментов этой утечки является то, что графические процессоры стоимостью менее 300 долларов наконец-то будут оснащены 12 ГБ видеопамяти, что может подтолкнуть Nvidia и AMD последовать этому примеру. Современным играм уже частенько не хватает 8 ГБ памяти, даже при разрешении 1080p, если выкручивать все настройки на максимум. Дополнительный запас объема памяти делает эти графические процессоры перспективными и жизнеспособными кандидатами для игр в разрешении 1440p.

 Способность Intel завоевать долю рынка зависит от конкурентоспособного ценообразования. Популярность линейки Battlemage зависит от того, как AMD оценивает свои графические процессоры Radeon RX 8000 и насколько хорошо они будут работать. Первоначальный анонс видеокарт Battlemage может быть ограничен моделью Arc B580, поскольку предполагается, что запуск более производительных карт, таких как Arc B770 и других графических процессоров может быть запланирован только на 2025 год.

#intel #видеокарты #intel arc #видеокарты intel #battlemage #видеокарты intel arc #xe2 #arc b580
Источник: tomshardware.com
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