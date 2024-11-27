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Xiaomi представила смартфон Redmi K80 Pro со Snapdragon 8 Elite и 2K OLED-дисплеем
Смартфон стал доступен в Китае по цене от 511 долларов за версию с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ

 Бренд Redmi официально выпустил свой флагманский смартфон Redmi K80 Pro на китайском рынке вместе с обычным Redmi K80 и Redmi K80 Pro Champion Edition.

 Новый Redmi K80 Pro оснащен 6,67-дюймовым плоским OLED-дисплеем TCL M9, обеспечивающим высочайшую четкость и яркость. Дисплей поддерживает разрешение 3200×1440 пикселей, частоту обновления 120 Гц (LTPS), глубину цвета 12 бит и пиковую яркость 3200 кд/м2. Он также включает в себя технологию Xiaomi Qingshan Eye Care 2.0, предлагающую DC затемнение для снижения нагрузки на глаза и защиту от мерцания.

 Смартфон имеет двухслойный стеклянный корпус unibody с ультратонкими рамками толщиной 1,9 мм, что делает его на 21% тоньше своего предшественника. Он поставляется со стеклом Xiaomi Dragon Crystal Glass 2.0, что обеспечивает 20-кратное увеличение прочности.

 Работает флагман Redmi на чипсете Snapdragon 8 Elite, созданном по 3-нм техпроцессу, который обеспечивает 45% прироста производительности центрального процессора и 44% графического процессора по сравнению с предшественником, одновременно улучшая энергоэффективность. Смартфон также оснащен специальным игровым чипом D1, памятью LPDDR5X, хранилищем UFS 4.0 и функцией Fury Engine 4.0 для динамического масштабирования частоты. Телефон поддерживает ультра-разрешение и имеет двухконтурное 3D-охлаждение ice-sealed, обеспечивающее плавную и стабильную производительность во время интенсивного игрового процесса.

 В качестве программной среды в телефоне установлена новейшая оболочка HyperOS 2 от Xiaomi, которая базируется на ядре Hyper Core для повышения производительности, более быстрого запуска приложений и снижения задержек.

 Redmi K80 Pro оснащен модулем и трёх камер, главной из которых является 50 МП объектив с оптической стабилизацией и кинематографическим динамическим диапазоном 13,2EV для ярких и детализированных снимков. Вторая камера представляет собой сверхширокоугольный объектив разрешением 32 МП на базе датчика Samsung S5KKD1 с углом обзора 120°. Завершает картину телеобъектив на 50 МП с датчиком Samsung S5KJN5, поддерживающий 2,5-кратный оптический зум, 5-кратный гибридный зум без потерь, 20-кратное цифровое увеличение и режим макросъемки для съемки мелких объектов. На передней панели расположена фронтальная камера разрешением 20 МП с датчиком Omnivision OV20B40 для съемки селфи и видеозвонков.

 За автономность Redmi K80 Pro отвечает аккумуляторная батарея емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. Смартфон также оснащен чипом быстрой зарядки Surge G3 от Xiaomi и системой управления аккумулятором Surge G1, что обеспечивает безопасность и эффективную работу аккумулятора в течение долгого времени без потери емкости.

 Также телефон оснащен ультразвуковым сканером отпечатков пальцев в дисплее, первым в линейке Redmi, обеспечивающим повышенную точность и надежность распознавания. Смартфон получил степень защиты от воды и пыли по стандарту IP68, гарантируя его безопасность в сложных погодных условиях. Телефон также оснащен чипом улучшения сигнала Surge T1S, поддерживающим 19 диапазонов 5G для надежного подключения к сотовой сети.

 Redmi K80 Pro выпускается в цветах Snow Rock White, Mountain Green и Midnight Black и доступен в четырех конфигурациях памяти:

12 ГБ/256 ГБ: 3699 юаней (511 долларов США);

12 ГБ/512 ГБ: 3999 юаней (553 доллара США);

16 ГБ/512 ГБ: 4299 юаней (594 доллара США);

16 ГБ/1 ТБ: 4799 юаней (663 доллара США).

 Redmi также представила специальную версию Redmi K80 Pro Champion Edition на мероприятии. Он отличается дизайном, вдохновленным автомобилем Lamborghini Huracán GT3 EVO2, с соответствующим элементами декора от Lamborghini и Y-образными линиями на задней панели, отражающими его гоночную сущность. Эта версия поставляется с 16 ГБ ОЗУ, накопителем на 1 ТБ и оснащен индивидуальными аксессуарами, включая зарядное устройство, кабель для передачи данных, инструмент для извлечения SIM-карты в форме щита, защитный чехол и руководство пользователя. Телефон также имеет собственные темы и обои, чтобы подчеркнуть его премиальность и эксклюзивность.

 Redmi K80 Pro Champion Edition доступен в эксклюзивных темно-сером и зеленом цветах по цене 4999 юаней (691 доллар США).

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Источник: gizmochina.com
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