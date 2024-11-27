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В Сети снова появились фото видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti
GeForce RTX 4090 Ti от NVIDIA, которая должна была стать пользовательским флагманским графическим ускорителем, который так и не был выпущен, снова появилась на страницах Интернета, показав её невероятный размер

 Компания NVIDIA хотела выжать максимум производительности из архитектуры Ada Lovelace. К сожалению, из-за ограничений мощности она не смогла этого сделать даже с флагманским графическим процессором RTX 4090. Вот почему изначально компания хотела выпустить карту GeForce RTX 4090 Ti, которая появилась в утечках в прошлом году несколько раз, демонстрируя огромный размер системы охлаждения, ранее не применявшуюся на настольных графических ускорителях NVIDIA.

 Сегодня невыпущенная карта снова всплыла в сети благодаря пользователю Reddit, нашедшему её на мусорке. Похоже, что у кого-то была эта ограниченная модель, но по неизвестной причине она была выброшена в мусорный бак, а u/This_Explanation_514 принес ее домой и разместил несколько фотографий в сети. Как можно видеть, это тот же дизайн, который мы видели ранее, имеющий толщину в 4 слота, способный перекрыть значительную часть материнской платы ATX и все слоты PCI-E.

 Ранее ходили слухи, что карта будет относиться к серии TITAN, но какая бы точная модель ни планировалась изначально, она была почти вдвое больше предыдущих моделей TITAN. Такой огромный радиатор создает различные проблемы, поэтому разъем питания был повернут на 90 градусов сбоку. Карта также имела необычную планку с разъемами для дисплея.

 Что касается выхода данной модели, то NVIDIA, возможно, отменила её выход, когда поняла, что даже у обычной RTX 4090 не будет конкурентов, и смысла выпускать ещё более производительную карту просто не было.

 Пользователь, нашедший видеокарту не сообщил о том, работала она или нет, но все равно было удивительно, что он нашел полноценную печатную плату вместе с системой охлаждения. Последний раз информация о несостоявшейся RTX 4090 Ti появилась около трех месяцев назад, но тогда была показана только его планка с разъёмами ввода/вывода, что указывало на то, что карта была 3-слотовой. Возможно, что графический ускоритель был разработан как в 3-слотовом, так и в 4-слотовом исполнении и, согласно некоторым утечкам, мог иметь либо 24 ГБ, либо 48 ГБ памяти GDDR6X.

 Ожидалось, что RTX 4090 Ti будет иметь более высокие характеристики и требования к питанию, чем RTX 4090, и хотя она была толще последней, разница между RTX 4090 Ti и картой TITAN предыдущего поколения была слишком велика.

#nvidia #видеокарты #rtx 4090 #видеокарты nvidia #rtx 4090 ti
Источник: wccftech.com
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