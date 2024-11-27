Возможное игровое устройство получит не только самый большой экран в отрасли, но будет поддерживать 3D режим без очков

Портативные игровые консоли сейчас переживают серьезный подъем, начатый Steam Deck от Valve. Сейчас есть много вариантов для покупателей, и для тех, кому нравятся большие и навороченные дисплеи, недавно анонсированное устройство Tencent может подойти лучше всего, конечно, если она когда-нибудь выйдет. Устройство не только имеет 11-дюймовый дисплей, но и предлагает возможности 3D без использования очков.

Итак, китайский игровой гигант Tencent анонсировал Sunday Dragon 3D One, игровую портативную консоль с множеством интересных функций. Новинка, как утверждается, является первым в мире игровым портативным устройством без очков благодаря использованию камер слежения за глазами. Это та же технология, что используется в мониторах, телевизорах и ноутбуках без очков.

Некоторые игры для ПК оптимизированы для использования этой технологии 3D, включая Path of Exile, Blade & Soul и Arena Breakout: Infinite. Остается под вопросом, получат ли игроки аналогичные впечатления от 3D в играх, которые не имеют специальной оптимизации.

Помимо возможностей 3D, экран портативного компьютера обладает характеристиками, которые обычно нельзя увидеть на подобных мобильных устройствах. Основным из важнейших параметров устройства является его большой экран, чем не могут похвастаться конкуренты. Например, у Steam Deck OLED экран имеет размер 7,4 дюйма, а у Lenovo Legion Go этот параметр составляет 8,8 дюймов. Кроме размера и поддержки 3D, консоль от Tencent также может похвастаться разрешением 2560 x 1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Из характеристик дисплея понятно, что воспроизводить игры при таком разрешении с приемлемой производительностью может только достаточно мощный процессор с не менее мощной графикой. В данном отношении новинка должна получить процессор Intel Core Ultra 7 258V. Чип линейки Intel Lunar Lake имеет 4 производительных ядра Lion Cove и 4 эффективных ядра Skymont, может разгоняться до частоты 4,8 ГГц и оснащен встроенной графикой Intel Arc 140V с 8 ядрами Xe2.

Карманный компьютер также имеет 32 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X – 8533, накопитель на 1 ТБ и аккумулятор с быстрой зарядкой мощностью 100 Вт. Боковые ручки можно снять, как и у Nintendo Switch, и тогда устройство можно будет использовать как планшет.

На данный момент нет информации о том, сколько может стоить консоль 3D One, и когда она поступит в продажу. К сожалению, в пресс-релизе говорится, что это экспериментальный продукт, независимо разработанный Tencent Games и технически поддерживаемый компанией Intel, что означает возможность никогда не выйти за рамки стадии прототипа.