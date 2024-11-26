Предполагаемое устройство будет относиться к среднему уровню, но пока не ясно под каким брендом будет выпущен смартфон

Согласно недавней утечке от надежного инсайдера Digital Chat Station, Xiaomi готовится выпустить смартфон среднего класса с огромной батареей емкостью 7000 мАч. Ожидается, что это предстоящее устройство будет работать на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 8s Elite(SM8735).

Чипсет с предварительным названием Snapdragon 8s Elite, являющийся преемником Snapdragon 8s Gen 3, будет разработан для обеспечения необходимого баланса между производительностью и энергопотреблением. Хотя он может не достичь максимальной производительности флагманских чипсетов, ожидается, что он обеспечит значительные улучшения по сравнению с предшественником. Чипсет также будет намного дешевле своего флагманского аналога.

В дополнение к массивной батарее емкостью 7000 мАч Xiaomi, как сообщается, оснастит это устройство проводной быстрой зарядкой мощностью 90 Вт. Хотя это может быть не самое быстрое решение для зарядки на рынке, его должно быть достаточно для быстрого восполнения заряда. К сожалению, беспроводная зарядка вполне может отсутствовать в данной модели.

Это не первый раз, когда аккумулятор такой емкости появляется в новостях об устройствах Xiaomi. Ранее в этом году Digital Chat Station уже сообщал, что Xiaomi тестирует различные конфигурации аккумулятора и зарядки, включая варианты с емкостью до 7500 мАч и зарядкой до 100 Вт.

Точный номер модели и бренд устройства пока неизвестны, но предположения указывают на линейку Redmi от Xiaomi. Потенциально это может быть Redmi Turbo 4 Pro или Redmi K90, поскольку номер модели «SM8735» был замечен в программном обеспечении HyperOS ранее в этом году. Однако важно отметить, что на данном этапе это всего лишь слухи.

Тем временем Redmi запускает серию K80 в Китае 27 ноября с аккумулятором емкостью до 6500 мАч и быстрой зарядкой 120 Вт. В линейку входят две модели: K80 и K80 Pro. Оба телефона оснащены премиальным 2K AMOLED-дисплеем с пиковой яркостью 1800 кд/м2, защитой глаз TÜV Rheinland и расширенными функциями визуального здоровья.

K80 Pro работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite с ядрами Oryon и включает в себя 50-мегапиксельную тройную камеру с оптическим зумом, в то время как обычный K80 оснащен чипом Snapdragon 8 Gen 3 и 50-мегапиксельной основной камерой. Дополнительные особенности включают защиту по стандарту IP68/IP69 и премиальный дизайн со стеклом Dragon Crystal Glass и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев.