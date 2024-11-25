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Выход видеокарты Nvidia GeForce RTX 5090D для Китая подтвержден
Появление графического процессора NVIDIA GeForce RTX 5090D для китайского рынка, по-видимому, подтверждено, поскольку новая утечка раскрыла название модели

 Похоже, что компания Nvidia не питает надежд относительно снятия ограничений на поставки своих высокопроизводительных графических ускорителей нового поколения RT 50 со стороны США и заранее решила выпустить для китайского рынка приемника видеокарты GeForce RTX 4090D.

 Для тех, кто не знает, напомню, что варианты карт с литерой "D" являются урезанными версиями их оригинальных моделей, разработанные для соответствия ограничениям США. Эти модели обычно поставляются с меньшим количеством ядер CUDA с заметными различиями в производительности, и похоже, что аналогичный случай произойдет с GeForce RTX 5090D.

 Согласно новой утечке от MEGAsizeGPU, в сети появился явный логотип для флагманского графического процессора NVIDIA следующего поколения «совместимого с Китаем». Эта информация появилась после того, как стало известно, что Nvidia остановила производство предыдущего поколения карт GeForce RTX 4090D.

 Интересно, что GeForce RTX 4090D, несмотря на то, что является относительно более слабым аналогом оригинальной GeForce RTX 4090, демонстрирует приличные продажи в Китае, поэтому Nvidia решила выпустить преемника.

 Что касается информации, доступной прямо сейчас, то пока о спецификациях GeForce RTX 5090D ничего неизвестно, но NVIDIA, скорее всего, придется сохранить уровень TPP (общая вычислительная мощность) ниже 4800, поэтому ей придется серьезно урезать возможности оригинала, мощность которого даже на бумаге значительно превосходит предыдущего флагмана компании, чтобы обеспечить разницу в производительности.

 Теперь, когда варианты «D», по-видимому, подтверждены и находятся в планах NVIDIA, более важным вопросом является то, нужно ли компании менять свою стратегию, когда ограничения США станут более жесткими. Бизнес Nvidia в Китае в настоящее время стоит под вопросом, и, учитывая, что США решили пересмотреть свою политику в будущем, NVIDIA придется пересмотреть все свои усилия, что будет весьма сложно. 

 Напомню, что NVIDIA GeForce RTX 4090D была выпущена в прошлом году как перезапуск флагманского ускорителя для энтузиастов в начале года Дракона. Очередной Китайский Новый год наступает 29 января, поэтому карта, скорее всего, будет представлена до этой даты, и то же самое, как ожидается, будет сделано для стандартных моделей RTX 5090 и RTX 5080.

 Если говорить о дате выпуска, то можно ожидать, что GeForce RTX 5090D будет выпущена вместе со своими оригинальными собратьями в первом квартале следующего года.

#nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #rtx 5090 #rtx 4090d #rtx 5090d
Источник: wccftech.com
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