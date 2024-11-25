AOC представила монитор, созданный на основе быстрой панели QD-OLED от Samsung Display и оснащенный эргономичным кронштейном вместо традиционной подставки.

Компания AOC расширила свой ассортимент устройств новой 27-дюймовой моделью. Монитор Q27G4ZDB появился вскоре после того, как AOC начала продавать U27G40E и Agon Pro AG276FK. Однако новый Q27G4ZDB по духу похож на Agon Pro AG276QZD2, который дебютировал в октябре.

В основе AOC Q27G4ZDB лежит QD-OLED-панель, произведенная компанией Samsung Display. Как и недавний Gigabyte MO27Q2, AOC Q27G4ZDB не использует панель QD-OLED с частотой обновления 360 Гц, как многие альтернативные устройства от других производителей, появившиеся ранее в этом году. Вместо этого AOC Q27G4ZDB сочетает разрешение 1440p с частотой обновления 240 Гц в сочетании со временем отклика Gray to Gray 0,03 мс и поддержкой Adaptive-Sync.

Кроме того, монитор Q27G4ZDB также предлагает 98% цветового пространства Adobe RGB и максимальной яркость HDR 1000 кд/м2 (APL 3%). Стоит обратить внимание, что полная яркость панели падает до 450 кд/м2 при просмотре HDR-контента и всего до 250 кд/м2 в режиме SDR. Кстати, монитор также сертифицирован VESA ClearMR 13000 и DisplayHDR 400 True Black.

Более того, компания AOC применила эргономичный кронштейн, который позволяет свободно поворачивать, наклонять и вращать AOC Q27G4ZDB с регулировкой высоты до 320 мм. К сожалению, компания оснастила монитор только одним разъемом DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 и 3,5 мм аудиоразъемом. В настоящее время AOC не дала никаких намеков на то, сколько будет стоить модель Q27G4ZDB, не говоря уже о том, когда и где он будет доступен за пределами Китая.