В сети появилась дополнительная информация о некоторых характеристиках смартфонов серии Honor 300

Компания Honor в последнее время активно рекламирует серию смартфонов Honor 300 в Китае. Ожидается, что очередная линейка будет включать три модели: обычный Honor 300, Honor 300 Pro и Honor 300 Ultra. Интернет-магазин Honor China уже выложил стандартную и Pro-версии на своём сайте, но пока официально там не появилась флагманская версия - Honor 300 Ultra. Известный инсайдер Digital Chat Station поделился изображениями топовой модели линейки. Другой инсайдер раскрыл характеристики аккумуляторов, возможности зарядки и размеры смартфонов.

Приведенные выше изображения дают первый взгляд на дизайн Honor 300 Ultra. Как можно видеть, устройство оснащено изогнутым с четырех сторон экраном с вырезом в форме таблетки для уже традиционной двойной фронтальной селфи-камеры. На задней панели смартфон получил такой же по форме модуль камер, что и моделях Honor 300 и Honor 300 Pro. Он включает три объектива, в которые входит также перископическая телефотокамера и светодиодная вспышка. Обычный Honor 300 имеет систему из двух камер, а Honor 300 Pro также имеет три камеры, включая телеобъектив.

Honor 300 Ultra будет работать на базе флагманской однокристальной системы Snapdragon 8 Gen 3 предыдущего поколения, что сделает его самым мощным телефоном в серии Honor 300. Смартфон получит аккумуляторную батарею емкостью 5300 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку. Утечка не содержит информации о габаритах и массе Honor 300 Ultra. Кроме того, пока не подтверждено, будет ли он доступен в других цветах, кроме белого и черного.

Тот же инсайдер сообщает, что Honor 300 и Honor 300 Pro также смогут похвастаться аналогичным аккумулятором емкостью 5300 мАч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт, однако, модель Pro будет поддерживать беспроводную зарядку, а стандартная модель такой возможности будет лишена.

Утечка к сожалению не сообщает о процессоре, который лежит в основе моделей Honor 300 и Honor 300 Pro. Предыдущая утечка сообщала, что стандартная модель должна быть оснащена чипсетом среднего уровня линейки Snapdragon 7. Это будет очень тонкий телефон толщиной всего 6,97 мм и массой 181 грамм. В свою очередь модель Honor 300 Pro будет почти на 1 мм толще - 7,7 мм, что, вероятно, связано с наличием телекамеры, и массу 187 грамм.