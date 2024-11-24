Новый Realme Note 60x появился в декларации FCC и ЕС, что предполагает его скорый запуск.

Realme Note 60x был замечен на нескольких платформах сертификации, что говорит о его скором запуске. После презентации Realme Note 60 в Индонезии в начале этого года, новая модель может присоединиться к серии с некоторыми улучшениями и обновлениями.

Realme Note 60x был идентифицирован под номером модели RMX3938 на сайтах EU Declaration и FCC сертификации, как сообщает портал MySmartPrice. Кроме того, появление на таких платформах, как NBTC, подтвердило маркетинговое название и предполагает, что телефон будет предлагаться только в версии с поддержкой сетей 4G, что соответствует его позиционированию как устройства начального уровня.

Изображения FCC дают больше информации об оборудовании, показывая аккумулятор емкостью 5000 мАч и поддержку зарядки мощностью всего 10 Вт с помощью комплектного зарядного устройства OP52JCUH. Вес устройства составит 187 граммов, а его размеры — 167,26x76,67x7,84 мм, что делает его довольно компактным, если так можно сказать, в современных реалиях.

Похоже, что камеры телефона претерпели некоторые изменения по сравнению с собратом. В то время как в более ранних списках намекалось на наличие 32-мегапиксельной основной камеры, в документации FCC теперь указана 8-мегапиксельная задняя камера с автофокусом, которая заменяет ранее упомянутый датчик. Ожидается, что фронтальная камера будет иметь разрешение 5 МП, что соответствует его бюджетному позиционированию.

Что касается возможностей подключения, то Realme Note 60x поддерживает сети 4G LTE, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth и несколько систем спутниковой навигации, включая Galileo, ГЛОНАСС, GPS, BDS и SBAS. Устройство будет работать на базе ОС Android 14 с оболочкой Realme UI 5.0 из коробки.

Появление смартфона Realme Note 60x в сертификационных организациях сигнализируют о том, что глобальный запуск уже не за горами, и новинка потенциально расширяет охват серии Note.

Напомню, что оригинальная версия Realme Note 60, которая дебютировала в Индонезии в августе, имеет большой дисплей с диагональю 6,74 дюйма, чипсет Unisoc T612, защиту от пыли и брызг по стандарту IP64 и начальную цену около 90 долларов США. Таким образом, он даже дешевле, чем Redmi A4 5G, цена которого начинается от 100 долларов.

Стоит отметить, что серия Realme Note традиционно была ограничена лишь некоторыми международными рынками. Пока неизвестно, планирует ли Realme изменить эту тенденцию с помощью Note 60x и поставлять его более широко на глобальный рынок.