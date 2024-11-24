Технические характеристики графического процессора Intel Arc B580 Battlemage просочились в сеть, благодаря списку на сайте Amazon.

Два списка графических карт Intel Arc B580 следующего поколения под кодовым названием Battlemage, которые, как надеется компания Intel должны конкурировать с грядущим видеокартами конкурентов, были, возможно, случайно представлены на Amazon и раскрыли некоторые технические характеристики будущих видеокарт. Однако потом с сайта Amazon информация исчезла, но Интернет помнит всё. Благодаря расторопности таких ресурсов, как Videocardz.com и Hardwareluxx удалось сохранить для общественности соответствующую информацию.

Видеокарта Intel Arc B580 станет первой дискретной моделью для настольных компьютеров, в которой будет использована архитектура Intel Xe2-HPG. По большому счету, эта архитектура уже всем известна, так как применяется в мобильных процессорах Lunar Lake в качестве встроенной графики, но можно ожидать, что в качестве дискретной настольной видеокарты её производительность будет гораздо выше.

Если предположить, что изображения точны, то модель Arc B580, судя по всему получит новейший интерфейс PCIe 5.0 x8. В списке также сообщается, что видеокарта оснащена 12 ГБ графической памяти стандарта GDDR6 с шириной шины 192 бита, а также работает на тактовой частоте 2800 МГц.

Обе видеокарты, появившиеся на Amazon произведены компанией ASRock и представляют собой модель Arc B580 Steel Legend, имеющую систему охлаждения белого цвета с тремя вентиляторами и RGB подсветкой. Кроме того, есть более компактная модель под названием ASRock Arc B580 Challenger, оснащенная системой охлаждения с двумя вентиляторами и меньшей тактовой частотой.

Также стоит упомянуть об ещё одном существенном различие между двумя родственными моделями, а именно организации питания. Старшая и более крупная версия Steel Legend включает два 8-контактных разъема, в то время как компактный вариант Challenger довольствуется лишь одним 8-контактным разъемом дополнительного питания.

Схожи карты между собой наличием одних и тех же портов вывода изображения, включающих по три порта DisplayPort и одному порту HDMI, правда используемые стандарты портов остаются неизвестными.

На данный момент остается только гадать, когда Intel представит публике и в конечном итоге выпустит в продажу новую линейку своих графических карт Battlemage следующего поколения. Но есть несколько косвенных утечек, которые могут приблизительно пролить свет на неизбежность их запуска. Например, в грузовых манифестах появились розничные коробки для Intel Arc B580, а некоторые источники указывают на возможный дебют видеокарт в следующем месяце. Кроме того, несколько месяцев назад в сети даже всплыли результаты тестов неназванной видеокарты Battlemage.

Если компания Intel действительно планирует и осуществит выпуск видеокарт нового поколения в следующем месяце, то её графические ускорители получат определенное преимущество перед будущими видеокартами конкурентов серии RTX 50 от Nvidia и Radeon RX 8000 от AMD. Таким образом покупатели смогут приобрести себе одну из видеокарт нового поколения в канун Рождественских и новогодних праздников.