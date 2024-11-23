Руководитель Xiaomi представил новый логотип REDMI, а место бренда в ценовом отношении должны занять смартфоны линейки Turbo

Redmi, являющийся популярным суббрендом компании Xiaomi, вступает в новую главу своего развития, проведя смелый ребрендинг. Наиболее заметным изменением является само название бренда, теперь оно пишется полностью заглавными буквами — REDMI.

По словам Лу Вейбинга, президента отдела мобильных телефонов Xiaomi Group, изменение касается не только эстетики. "Redmi сменила свое название на REDMI и за этим стоит много стратегического мышления", — объяснил Лу.

Он отмечает, что успех Xiaomi на премиальном рынке с более передовыми технологиями создает пространство для расширения Redmi. И компания, похоже, последовательно готовится к этому сдвигу. По словам Лу Вейбинга, новая серия «Turbo» займет место, ранее принадлежащее серии «K», которая продолжит прорываться к дальнейшим высотам.

Лу также поделился тем, что линейка K80 станет крупнейшим обновлением продукта в истории серии K и будет напрямую конкурировать с флагманами топовой производительности, предлагаемыми суббрендами конкурентов. "Смартфон K80 Pro будет отлично конкурировать с другими устройствами благодаря своей исключительно мощной конфигурации и пользовательскому опыту", — заявил он Лу.

Ван Тэн Томас, генеральный менеджер бренда Redmi, подтвердил, что эти изменения являются ответом на переход флагманской серии Xiaomi в более высокую ценовую категорию. «Линейка продукции REDMI была скорректирована с начала года», — сказал Ван.

Новая серия K позиционируется как флагман, в частности модель Pro создаст всесторонний флагманский опыт. Однако Ван Тэн отмечает, что ценовой диапазон телефонов также увеличится, чтобы заполнить пробел, образовавшийся из-за повышения цен на флагманские смартфоны под брендом Xiaomi.

Новая линейка Turbo будет доминировать в ценовом сегменте от 2000 до 3000 юаней (примерно от 280 до 420 долларов США). Ван подчеркивает, что независимо от ценового диапазона REDMI будет по-прежнему стремиться предлагать лучшее соотношение цены и качества и оставаться непревзойденной в каждом сегменте, в котором она представлена.